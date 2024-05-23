حسين لبيب يثير جدلاً حول عودة إمام عاشور لنادي الزمالك (فيديو)
أثار حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته بشأن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر.
وانضم إمام عاشور للأهلي، مطلع الموسم الحالي، بعد تجربة احتراف قصيرة مع ميتيلاند الدنماركي.
وتصدرت صفقة إمام عاشور المشهد في الأوساط الكروية المصرية، خاصة أن عاشور كان لاعباً سابقاً في الزمالك بخلاف تورطه من قبل في هتافات مسيئة ضد رموز سابقين للأهلي وعلى رأسهم الراحل صالح سليم.
وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر قناة (أون تايم سبورتس 2):" جددت عقد إمام عاشور مع الزمالك قبل 5 أيام من رحيل اللجنة المؤقتة التي كنت أتولى رئاستها عام 2021".
وأضاف:" إمام عاشور وقع 4 عقود رسمية معي، وهذه العقود كانت موجودة في النادي، وتحدث بعضهم بعد ذلك عن اختفاء نسخة من العقود، وهو أمر غير صحيح".
وتابع:" أشعر بحزن كبير لرحيل إمام عاشور، ولا أريد الإفصاح عن كواليس أخرى فربما تكون هناك أمور جديدة".
وأثارت إجابة حسين لبيب الجدل حول إمكانية عودة إمام عاشور مرة أخرى للفريق الأبيض مستقبلاً.
ويرتبط إمام عاشور بعقد رسمي مع الأهلي حتى صيف 2028 بعد انضمامه قادمًا من ميتيلاند.
وقال البرتغالي غوزيه غوميز المدير الفني للزمالك في تصريحات لقناة (mbc masr)، خلال الساعات الماضية، إنه يتمنى عودة إمام عاشور للفريق الأبيض مرة أخرى.
ولعب إمام عاشور مع الزمالك في صيف 2019 قادمًا من غزل المحلة، بعد نهاية إعارته إلى حرس الحدود.