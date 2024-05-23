حسين لبيب يثير جدلاً حول عودة إمام عاشور لنادي الزمالك (فيديو)

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر قناة (أون تايم سبورتس 2):" جددت عقد إمام عاشور مع الزمالك قبل 5 أيام من رحيل اللجنة المؤقتة التي كنت أتولى رئاستها عام 2021".

وأضاف:" إمام عاشور وقع 4 عقود رسمية معي، وهذه العقود كانت موجودة في النادي، وتحدث بعضهم بعد ذلك عن اختفاء نسخة من العقود، وهو أمر غير صحيح".

وتابع:" أشعر بحزن كبير لرحيل إمام عاشور، ولا أريد الإفصاح عن كواليس أخرى فربما تكون هناك أمور جديدة".