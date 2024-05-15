نجيب ساويرس بعد صورته مع إمام عاشور: الأهلي حديد

يذكر أن نشر الصورة جاء بعد وقت قصير من حديث إمام عاشور مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وقد وعد جماهير النادي ببذل كل الجهد للفوز باللقب الأفريقي، قبل مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق المدرب مارسيل كولر لنهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ يواجه الترجي التونسي في مباراة الذهاب في 18 مايو/ أيار الجاري.

ووصل الأهلي للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية في مجموع المباراتين.

بينما نجح الترجي التونسي في عبور عقبة صن داونز، بالفوز ذهاباً وإياباً بهدفين.