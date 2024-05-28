نثق في البراءة.. محامي رمضان صبحي يعلق على إيقاف اللاعب بسبب المنشطات
أبدى هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز استعجابه من قرار إيقاف اللاعب، بسبب أزمة المنشطات التي تعرض لها أخيرًا.
وأعلن نادى بيراميدز إيقاف رمضان صبحي محليًا ودوليًا، بعد وصول خطاب رسمي من وكالة لمكافحة المنشطات "نادو" بهذا الشأن، لحين انعقاد جلسة الاستماع مع اللاعب، يوم 6 يونيو المقبل، بشأن التلاعب في عينته.
وقال هاني زهران، خلال تصريحات تلفزيونية: "رمضان صبحي تعرض للإيقاف بشكل مؤقت لحين عقد جلسة استماع معه فيما نسب إليه، وطلبنا تحديد موعد جلسة استماع عاجلة".
وأضاف: "لا يمكنني القول، بأن هناك تربصا برمضان صبحي، لكن تسلسل الأحداث يؤكد وجود ظلم على اللاعب".
وواصل: "هناك علامة استفهام كبيرة بسبب قرار إيقاف اللاعب، بعد 10 أشهر كاملة، فإما إيقاف لمدة طويلة أو براءة".
وتابع: "نحن نثق في براءة رمضان صبحي، وسنقوم باللجوء إلى كاف، وسيكون هناك تعويضات ضخمة للاعب إذا كان على صواب".
استبعاد رمضان من منتخب مصر
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الاثنين، استبعاد رمضان صبحي مهاجم بيراميدز من التشكيلة التي تستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، واستدعاء إبراهيم عادل زميله في الفريق.
وتلعب مصر أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم.
وقال الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه على منصة (إكس): "قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن انضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة الفريق، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو بدلا من رمضان صبحي".
ولم يكشف الاتحاد المصري عن سبب استبعاد صبحي، لكن تقارير إعلامية مصرية أشارت إلى أن الاستبعاد يأتي على خلفية إيقافه بسبب التحقيق معه في فساد عينة تحليل المنشطات.
ويتصدر المنتخب المصري مجموعته الأولى حاليا بست نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.