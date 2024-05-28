نثق في البراءة.. محامي رمضان صبحي يعلق على إيقاف اللاعب بسبب المنشطات

وأعلن نادى بيراميدز إيقاف رمضان صبحي محليًا ودوليًا، بعد وصول خطاب رسمي من وكالة لمكافحة المنشطات "نادو" بهذا الشأن، لحين انعقاد جلسة الاستماع مع اللاعب، يوم 6 يونيو المقبل، بشأن التلاعب في عينته.

وقال هاني زهران، خلال تصريحات تلفزيونية: "رمضان صبحي تعرض للإيقاف بشكل مؤقت لحين عقد جلسة استماع معه فيما نسب إليه، وطلبنا تحديد موعد جلسة استماع عاجلة".

وأضاف: "لا يمكنني القول، بأن هناك تربصا برمضان صبحي، لكن تسلسل الأحداث يؤكد وجود ظلم على اللاعب".

وواصل: "هناك علامة استفهام كبيرة بسبب قرار إيقاف اللاعب، بعد 10 أشهر كاملة، فإما إيقاف لمدة طويلة أو براءة".

وتابع: "نحن نثق في براءة رمضان صبحي، وسنقوم باللجوء إلى كاف، وسيكون هناك تعويضات ضخمة للاعب إذا كان على صواب".