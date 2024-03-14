"صديق رونالدو" يتخلى عنه في محنة النصر

ولم يوقع روبيرو بعد على عقد العمل مع النصر لكن الاتفاق قد تم وهو ما فاجأ مسؤولي النصر.

ويمر النصر بمرحلة صعبة للغاية فقد غادر الفريق دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، كما فقد الفريق فرصة الحصول على لقب الدوري بشكل كبير مع اتساع فارق النقاط مع الهلال المتصدر إلى 12.