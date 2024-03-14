"صديق رونالدو" يتخلى عنه في محنة النصر
قالت صحيفة الرياضية السعودية إن البرتغالي ميغيل روبيرو اعتذر عن تولي منصب المدير الرياضي لنادي النصر السعودي.
يأتي اعتذار روبيرو في وقت كان فيه الطرفان توصلا فعليًّا لاتفاق لبدء العمل خلال الفترة المقبلة.
ولم يوقع روبيرو بعد على عقد العمل مع النصر لكن الاتفاق قد تم وهو ما فاجأ مسؤولي النصر.
ويمر النصر بمرحلة صعبة للغاية فقد غادر الفريق دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، كما فقد الفريق فرصة الحصول على لقب الدوري بشكل كبير مع اتساع فارق النقاط مع الهلال المتصدر إلى 12.
وجاء اعتذار صديق رونالدو لتزيد محنة الفريق الذي يرغب في النهوض مجددًا.
روبيرو عمل مديرًا رياضيًّا في نادي مارتيميو عام 2015 كما ترأس نادي فامليكاو وصعد به من الدرجة الثانية إلى الدوري البرتغالي الممتاز عام 2019.
وحصل روبيرو على جائزة التميز الرياضي في نوفمبر الماضي من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.