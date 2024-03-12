"النصر يغلي".. اتهامات خطيرة لرونالدو واشتباك بين أوتافيو وكاسترو (صور)

اشتباك

من جهة أخرى، انتشرت صور لاشتباك بين أوتافيو لاعب النصر ولويس كاسترو مدرب الفريق ما يظهر حالة التوتر الكبيرة التي تحدث داخل الفريق الذي تدهورت نتائجه محليا وقاريا.

ويتأخر النصر عن الهلال بـ12 نقطة كاملة في الدوري المحلي، كما خسر المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.

مطالبات بالإقالة

وتصاعدت مطالبات بإقالة المدرب كاسترو قبل مباراة الفريق أمام الأهلي في دوري روشن السعودي لإنقاذ ما تبقى من حظوظ الفريق الذي دخل الموسم بطموحات كبيرة للغاية.

وقال كاسترو بعد مباراة العين إنه لا يخشى الإقالة، وإنه يقدم عملا جيدا بغض النظر عن النتائج، كما حمل المدرب لاعبيه الذين أهدروا ركلات الترجيح مسؤولية الخسارة.