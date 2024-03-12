"النصر يغلي".. اتهامات خطيرة لرونالدو واشتباك بين أوتافيو وكاسترو (صور)
تدهورت الأوضاع على نحو متسارع في نادي النصر السعودي بعد مغادرة دوري أبطال آسيا أمام العين.
وتأهل العين إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 3-1 بركلات الترجيح على النصر بعد تعادلهما 4-4 في مجموع المباراتين.
وأهدر مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو للنصر بينما سجل كريستيانو رونالدو فقط للفريق السعودي ليتفوق فريق المدرب هيرنان كريسبو.
وينتظر العين، المتأهل من الهلال والاتحاد السعوديين في نصف النهائي.
ووجه أحمد حسام ميدو، محلل برنامج "دورينا غير" اتهامات خطيرة لكريستيانو رونالدو بأنه هو من يدير الفريق وليس لويس كاسترو.
وقال ميدو :"هل يجرؤ ميدو أن يفعل مع مدرب مثل جيسوس ما يفعله ما كاسترو؟".
وتابع :"رونالدو يذهب إلى الخط ويلقي التعليمات الفنية على كاسترو، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا".
اشتباك
من جهة أخرى، انتشرت صور لاشتباك بين أوتافيو لاعب النصر ولويس كاسترو مدرب الفريق ما يظهر حالة التوتر الكبيرة التي تحدث داخل الفريق الذي تدهورت نتائجه محليا وقاريا.
ويتأخر النصر عن الهلال بـ12 نقطة كاملة في الدوري المحلي، كما خسر المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.
مطالبات بالإقالة
وتصاعدت مطالبات بإقالة المدرب كاسترو قبل مباراة الفريق أمام الأهلي في دوري روشن السعودي لإنقاذ ما تبقى من حظوظ الفريق الذي دخل الموسم بطموحات كبيرة للغاية.
وقال كاسترو بعد مباراة العين إنه لا يخشى الإقالة، وإنه يقدم عملا جيدا بغض النظر عن النتائج، كما حمل المدرب لاعبيه الذين أهدروا ركلات الترجيح مسؤولية الخسارة.