كان سببا في الخسارة.. أول تعليق من رونالدو بعد الخروج الآسيوي

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة لجماهير فريقه، بعد الخروج من منافسات دوري أبطال آسيا الإثنين بخسارته أمام نادي العين بركلات الترجيح (3 ـ 1) بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4 ـ 4).

وبعد أقل من يوم من مباراة العين، نشر النجم البرتغالي، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة للفريق، وقال موجها كلامه لجماهير النصر: "شكرا لدعمكم سنجد طريقة للعودة بشكل أقوى، معا دائما".

وكان رونالدو ورفاقه فازوا أمس الإثنين أمام العين الإماراتي بنتيجة (4ـ 3) في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتساويا في مجموع الذهاب والإياب قبل أن يحتكما إلى ركلات الترجيح التي وضعت النصر خارج السباق فيما حجز العين مقعدا في نصف النهائي.

وسجل رونالدو الذي احتفل في فبراير الماضي بعيد ميلاده الـ 39، الهدف الرابع للنصر من ضربة جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا للفريق للمرور إلى نصف النهائي.

وتعرض رونالدو لسيل من الانتقادات اللاذعة من قبل جماهير النصر على خلفية مردوده الشاحب في المباراة وإهداره عديد الفرص السانحة للتسجيل وخصوصا في الدقيقة الحادية والستين عندما وجد نفسه وجها لوجه مع مرمى الحارس خالد عيسى لكنه وضع الكرة بطريقة لا تصدق خارج الإطار.

وفي الأشواط الإضافية أثار البرتغالي غضب مشجعي فريقه من جديد بعدما أهدر فرصة انفراد حقيقية، فيما أشارت الإحصائيات الخاصة به في مباراة العين أنه صوب تجاه المرمى 13 تصويبة كانت 4 فقط منها مؤطرة.

وخاض المهاجم البرتغالي 8 مباريات خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا مسجلا 6 أهداف مع تمريرة حاسمة.