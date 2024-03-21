سعود آل سويلم يصدم جمهور النصر
كشف الإعلامي السعودي عبد المجيد بن طالب موقف سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق من العودة لرئاسة النادي مجددا.
وصعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بعودة السويلم الذي حقق مع النصر الدوري الاستثنائي عام 2019.
وقال بن طالب عبر منصة إكس :" لا توجد نية للأستاذ سعود آل سويلم بالعودة للوسط الرياضي في الوقت الحالي".
وابتعد آل سويلم عن نادي النصر منذ عام 2019، ولم يشارك في أي ملف يخص الوسط الرياضي، على الرغم من إشارات لتواجده في نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، لكن دون تأكيدات.
ولم يعلق السويلم بعد على مطالبات عودته لرئاسة النادي.
وقدم مسلي آل معمر استقالته من رئاسة الشركة غير الربحية لنادي النصر السعودي، وفقا لتقارير سعودية؛ ما فتح مجالا لإمكانية تعيين بديل لحين انتخاب مجلس إدارة جديدة.
وحسب قناة العربية، فإن هناك محاولات لإثناء مسلي آل معمر عن قرار الاستقالة وعودته للنادي مع العضو الذهبي الداعم الأمير خالد بن فهد، الذي تردد أنه يرغب في مغادرة نادي النصر أيضا.
ولم يعلن عن استقالة مسلي آل معمر بشكل رسمي بعد.