سعود آل سويلم يصدم جمهور النصر

وقال بن طالب عبر منصة إكس :" لا توجد نية للأستاذ سعود آل سويلم بالعودة للوسط الرياضي في الوقت الحالي".

وابتعد آل سويلم عن نادي النصر منذ عام 2019، ولم يشارك في أي ملف يخص الوسط الرياضي، على الرغم من إشارات لتواجده في نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، لكن دون تأكيدات.

ولم يعلق السويلم بعد على مطالبات عودته لرئاسة النادي.