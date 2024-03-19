تحول كبير.. الأمير خالد بن فهد يرغب في مغادرة النصر

قالت قناة ssc الرياضية السعودية، إن الرمز النصراوي الأمير خالد بن فهد يرغب في مغادرة نادي النصر بشكل كامل.

وحسب برنامج الديوانية، فإن الأمير خالد بن فهد يريد مغادرة المشهد النصراوي رفقة مجلس الإدارة الذي رشحه ودعمه برئاسة مسلي آل معمر.

ووفقا للبرنامج فإن ما يتم تداول عن استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية في النادي مسلي آل معمر هو أمر يتم دراسته بالفعل وهو مطروح بشدة، لكن دون تأكيد حدوث الأمر من عدمه.

ونفى التقرير، تفريغ النادي من العناصر الإدارية مثل المدير التنفذي السابق أحمد الغامدي، حيث يعمل بشكل طبيعي في شركة الكرة وفق البرنامج.

وحسب برنامج الديوانية فإن مباراة الأهلي والنصر أظهرت بشدة وجود مشاكل في نادي النصر بعدم وجود أي عنصر من الإدارة في المباراة رغم وضعية الفريق الصعبة.

وفي حال مغادرة الأمير خالد بن فهد، والرئيس مسلي آل معمر، سوف يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.