استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن تقديم مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، استقالته من منصبه.
وقال الناقد الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "رسميًا.. استقالة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر من منصبه، وابتعاد الرمز الكبير والداعم الأمير خالد بن فهد عن المشهد النصراوي والرياضي".
وقبل أيام أثار "آل معمر" جدلاً بعد غيابه عن مباراة الأهلي والنصر على ملعب "الجوهرة المشعة" قمة الجولة الـ24 من الدوري السعودي.
وظهرت مطالب جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتولّي محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل، رئاسة نادي النصر.
وقدَّم النصر نتائج مخيبة لآمال جماهيره، مؤخرًا، حيث ودَّع من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين بضربات الترجيح، بعد الخسارة 0/1 في الإمارات، والفوز 4/3 في السعودية.
كما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة خلف الهلال الذي يملك 68 نقطة بعد 24 جولة ومع تبقي 10 جولات.
وفي الأسابيع الأخيرة، خسر النصر في الدوري السعودي على ملعبه أمام الرائد، وتعادل مع الحزم.
وسيلعب النصر مع الطائي، وأبها، وضمك، قبل مواجهة الهلال الشهر المقبل في الدوري السعودي.