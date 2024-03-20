استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر السعودي

وظهرت مطالب جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتولّي محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل، رئاسة نادي النصر.

وقدَّم النصر نتائج مخيبة لآمال جماهيره، مؤخرًا، حيث ودَّع من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين بضربات الترجيح، بعد الخسارة 0/1 في الإمارات، والفوز 4/3 في السعودية.

كما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة خلف الهلال الذي يملك 68 نقطة بعد 24 جولة ومع تبقي 10 جولات.

وفي الأسابيع الأخيرة، خسر النصر في الدوري السعودي على ملعبه أمام الرائد، وتعادل مع الحزم.

وسيلعب النصر مع الطائي، وأبها، وضمك، قبل مواجهة الهلال الشهر المقبل في الدوري السعودي.