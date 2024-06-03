أنسو فاتي يتحدث عن عودته لبرشلونة وتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي

تحدث أنسو فاتي، نجم برشلونة والذي خرج فترة إعارة في برايتون الإنجليزي، عن عودته مجددا للبارسا، وتجربة اللعب في البريميرليغ.

ولعب فاتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الإنجليزي، ولكنه فشل في إحداث الفارق المُتوقع منه.

وسيعود فاتي إلى الفريق الكتالوني ليلعب تحت قيادة المدير الفني الجديد الألماني هانزي فليك، الذي تولى المنصب خلفاً للمدرب السابق تشافي هرنانديز.

وقال أنسو فاتي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، كان موسمًا تعلمت فيه الكثير من الأشياء، جربت دوريًا تنافسيا للغاية مثل الدوري الإنجليزي وكان من دواعي سروري اللعب في برايتون، لكنني الآن عدت إلى النادي ومع عائلتي والحقيقة هي أنني سعيد جدًا".