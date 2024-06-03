أنسو فاتي يتحدث عن عودته لبرشلونة وتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي
تحدث أنسو فاتي، نجم برشلونة والذي خرج فترة إعارة في برايتون الإنجليزي، عن عودته مجددا للبارسا، وتجربة اللعب في البريميرليغ.
ولعب فاتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الإنجليزي، ولكنه فشل في إحداث الفارق المُتوقع منه.
وسيعود فاتي إلى الفريق الكتالوني ليلعب تحت قيادة المدير الفني الجديد الألماني هانزي فليك، الذي تولى المنصب خلفاً للمدرب السابق تشافي هرنانديز.
وقال أنسو فاتي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، كان موسمًا تعلمت فيه الكثير من الأشياء، جربت دوريًا تنافسيا للغاية مثل الدوري الإنجليزي وكان من دواعي سروري اللعب في برايتون، لكنني الآن عدت إلى النادي ومع عائلتي والحقيقة هي أنني سعيد جدًا".
وعن تجربه في البريميرليغ، أضاف: "هو دوري قوي ومتطلب للغاية، يمكن لأي فريق أن يهزمك في كل مباراة، تعلمت أشياء كثيرة من زملائي والنادي، كانت هذه هي المرة الأولى التي أغادر فيها إسبانيا وكانت تجربة رائعة، البريميرليغ وجدته مثيرًا للاهتمام لأنه واحد من أفضل الدوريات في العالم".
وتابع: "اللعب في دوري مثل البريميرليغ يجعلك تتحسن في كل شيء، هو دوري يتطلب جهدًا بدنيًا عاليًا وقد التقيت بأشخاص جدد ومعهم أساليب عمل جديدة وتلقيت العديد من الدروس".
وعن أحلامه بعد العودة لصفوف برشلونة، أشار فاتي: "منذ أن وصلت إلى هنا عندما كان عمري 10 سنوات كان حلمي هو النجاح في برشلونة، لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة لكنها جزء من كرة القدم، عمري 21 عاما ويجب أن أستمر في النمو، لدي أمل في أن أتمكن من إعادة كل الحب الذي أتلقاه من الجماهير، كل يوم في الشارع أقابل أشخاصًا يشجعونني، هذا يمنحني الحافز ويدفعني لمواصلة القتال من أجل هذا النادي وتقديم أفضل ما لدي".
وعن حالته البدينة، أوضح: "جيدة بنسبة 100%، أقضي ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية، هناك من يعتقد أنني مصاب، ولكني قضيت عامين دون أن أتعرض لأي إصابة، في الموسم الماضي لعبت الموسم بأكمله ولم أفوت أي مباراة، كنت مستعدًا وقاتلتُ حتى اللحظةِ الأخيرة".
هانزي فليك
وعن هانزي فليك، مدرب برشلونة الجديد، أوضح فاتي: "أتيحت لي الفرصة لمقابلته في برايتون، جاء ذات يوم لزيارة النادي وتمكنت من مقابلته وتحيته ومصافحته، أتمنى له الأفضل، جاء إلى أفضل نادٍ في العالم وأنا متأكد من أنه سيقدم أداءً جيد جدًا".
ويبلغ فاتي من العُمر 21 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2027.
وكان فاتي قد تم تصعيده للفريق الأول لنادي برشلونة في سبتمبر 2020.
ولعب منذ ذلك الحين في 112 مباراة في المسابقات كافة، سجل فيها 29 هدفاً، وصنع 10 أهداف.
وخلال فترة إعارته لبرايتون لعب فاتي في 27 مباراة فقط، سجل فيها 4 أهداف، وصنع هدفاً.