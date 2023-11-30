مدرب برايتون: أنسو فاتي ولامبتي يغيبان عن الملاعب طويلًا للإصابة
قال روبرتو دي تسيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، إن مهاجم فريقه أنسو فاتي والمدافع طارق لامبتي سيغيبان عن الملاعب لمدة طويلة بعد تعرضهما للإصابة مطلع الأسبوع الحالي.
وتعرَّض لامبتي وفاتي المعار من برشلونة الإسباني للإصابة خلال فوز برايتون 3-2 على مضيفه نوتنغهام فورست، السبت الماضي، عندما أنهى برايتون مسيرة خالية من الانتصارات في ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيلتقي برايتون في الدوري الأوروبي مع أيك أثينا اليوناني في وقت لاحق اليوم الخميس وهو يعاني منذ بعض الوقت من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، مثل: كاورو ميتوما وداني ويلبيك وسولي مارش، بسبب الإصابات.
وقال المدرب دي تسيربي، (وهو إيطالي)، للصحفيين يوم الأربعاء: "أنسو ولامبتي مصابان، لن يشاركا مع الفريق لمدة طويلة".
ويحتل برايتون المركز الثاني بين فرق المجموعة الثانية في الدوري الأوروبي بعد أن جمع سبع نقاط من أربع مباريات ويتخلف بنقطة وحيدة عن مرسيليا الفرنسي.
وخسر برايتون في مواجهة أيك في بداية مسيرته في البطولة وسيخوض لقاء اليوم في العاصمة اليونانية.
ورغم تعدد الإصابات في صفوف فريقه والغيابات قال دي تسيربي إنه يتعيَّن على برايتون الاعتماد والتركيز على اللاعبين الجاهزين.
وأضاف: "سيتعيَّن علينا المنافسة.. لا أعرف إن كنا سنفوز لكننا بالتأكيد سنقاتل من أجل الفوز بالمباراة".