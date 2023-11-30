مدرب برايتون: أنسو فاتي ولامبتي يغيبان عن الملاعب طويلًا للإصابة

قال روبرتو دي تسيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، إن مهاجم فريقه أنسو فاتي والمدافع طارق لامبتي سيغيبان عن الملاعب لمدة طويلة بعد تعرضهما للإصابة مطلع الأسبوع الحالي.

وتعرَّض لامبتي وفاتي المعار من برشلونة الإسباني للإصابة خلال فوز برايتون 3-2 على مضيفه نوتنغهام فورست، السبت الماضي، عندما أنهى برايتون مسيرة خالية من الانتصارات في ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي برايتون في الدوري الأوروبي مع أيك أثينا اليوناني في وقت لاحق اليوم الخميس وهو يعاني منذ بعض الوقت من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، مثل: كاورو ميتوما وداني ويلبيك وسولي مارش، بسبب الإصابات.