الذكاء الاصطناعي يحدد صفقة إنقاذ برشلونة

وحددت إحدى المنصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أسباب اختيار كيميش لتدعيم صفوف برشلونة في الموسم المقبل، وعلى رأسها امتلاك نجم بايرن ميونخ التنوع التكتيكي خاصة أنه يجيد عدة مراكز في خط الوسط والظهير الأيمن وأيضًا قلب الدفاع.

ويبقى السبب الثاني معرفة كيميش أسلوب تدريب فليك مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، بل وتحقيق كيميش نجاحات مع مدربه السابق في صفوف العملاق البافاري.