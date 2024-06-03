الذكاء الاصطناعي يحدد صفقة إنقاذ برشلونة
حددت تقنية الذكاء الاصطناعي الصفقة المنتظرة لإنقاذ فريق برشلونة الإسباني وتصحيح مساره في الموسم المقبل.
وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن التشاور مع الذكاء الاصطناعي حول اللاعب الذي سيكون أفضل صفقة مع مدرب برشلونة الجديد هانز فليك هو اللاعب غوشوا كيميش نجم وسط بايرن ميونخ الألماني.
وحددت إحدى المنصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أسباب اختيار كيميش لتدعيم صفوف برشلونة في الموسم المقبل، وعلى رأسها امتلاك نجم بايرن ميونخ التنوع التكتيكي خاصة أنه يجيد عدة مراكز في خط الوسط والظهير الأيمن وأيضًا قلب الدفاع.
ويبقى السبب الثاني معرفة كيميش أسلوب تدريب فليك مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، بل وتحقيق كيميش نجاحات مع مدربه السابق في صفوف العملاق البافاري.
ويملك كيميش أيضًا عقلية الفوز وروح القيادة داخل وخارج المستطيل الأخضر بجانب امتلاكه الخبرات والشخصية القوية.
ويجيد اللاعب الألماني صاحب الـ29 عامًا أيضًا توزيع الكرة والرؤية المتميزة داخل الملعب ودقة التمريرات الطويلة والقصيرة وهو ما يتوافق مع هوية برشلونة.
وأكد الذكاء الاصطناعي أن وصول كيميش إلى برشلونة لن يعزز الفريق من حيث الجودة الفردية فحسب، بل سيكون أيضًا خطوة استراتيجية للتنفيذ الفعال لفلسفة لعب فليك؛ مما يؤدي بالنادي للمنافسة على أعلى مستوى في جميع المسابقات.