ماذا قال لابورتا لتشافي قبل إقالته؟

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن قراره منذ شهر، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد بقرب رحيله، وهو ما تأكد الآن.

وقالت إذاعة "كادينا سير"، في تقرير لها، إن "تشافي أرسل رسالة إلى لابورتا قبل إقالته قائلا: (هل بالفعل حسمت قرارك بإقالتي؟).

وأضافت: "لابورتا قال لتشافي بالقلب والمشاعر أرغب باستمرارك، ولكن بالعقل والمنطق لا أرغب بذلك".