ماذا قال لابورتا لتشافي قبل إقالته؟
كشفت تقارير إعلامية عن كواليس جديدة بشأن القرار الذي اتخذه نادي برشلونة بإقالة تشافي هيرنانديز من قيادة الفريق.
وأعلن نادي برشلونة، مساء الجمعة، رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني للفريق نهاية الموسم الحالي.
ويختتم برشلونة منافسات الموسم الحالي بمواجهة إشبيلية يوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
وأصدر برشلونة بيانا أعلن خلاله أن تشافي لن يستمر مدربًا للفريق الأول في موسم 2024-25.
وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن قراره منذ شهر، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد بقرب رحيله، وهو ما تأكد الآن.
وقالت إذاعة "كادينا سير"، في تقرير لها، إن "تشافي أرسل رسالة إلى لابورتا قبل إقالته قائلا: (هل بالفعل حسمت قرارك بإقالتي؟).
وأضافت: "لابورتا قال لتشافي بالقلب والمشاعر أرغب باستمرارك، ولكن بالعقل والمنطق لا أرغب بذلك".
وأشارت إلى أن لابورتا طلب من ديكو، المدير الرياضي، الذهاب سريعا لإتمام الاتفاق مع هانزي فليك لقيادة البلوغرانا؛ خوفا من تحرك تشيلسي للتعاقد معه.
وأوضحت الإذاعة، في تقريرها، أن "لابورتا يرى أن برشلونة لا يقدم كرة قدم جميلة مع تشافي، وفي الوقت نفسه يرى أن المدرب لا يثق بما يملكه من لاعبين".
وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا، قبل الجولة الختامية للمسابقة.
فيما حسم ريال مدريد لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة.
تشافي تولى تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021، وتوج المدرب، صاحب الـ 44 عاما، رفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.
وذكرت تقارير أن إدارة برشلونة اجتمعت بالمدرب الألماني هانزي فليك في لندن لخلافة تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق.