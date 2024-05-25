نجم برشلونة يرد على اتهامه بالاحتفال بإقالة تشافي
رد النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة على الاتهامات التي لاحقته بخصوص احتفاله عقب إقالة مدربه تشافي هيرنانديز اليوم الجمعة من تدريب الفريق الكتالوني.
ونشر جواو فيليكس على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" صورة من تدريبات برشلونة بعد إقالة تشافي، لتتم مشاركتها من قبل بعض الحسابات مشيرة إلى أن المهاجم البرتغالي الذي عانى خلال الموسم الجاري من تجاهل تشافي قد يكون وجد اللحظة الحاسمة للاحتفال برحيل الأخير والاستعداد لمرحلة جديدة.
وقرر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إقالة مدربه تشافي هيرنانديز عقب نهاية الموسم الحالي، قائلا في بيان رسمي، إنه وجّه الشكر رسميًّا لمدربه بعد نهاية موسم 2023 ـ 2024، الذي فشل فيه البلوغرانا في تحقيق أي لقب محلي أو أوروبي.
ورد جواو فيليكس على الاتهامات التي وجهها حساب "الشرينغيتو" المطلع على أخبار الدوري الإسباني، بنفي كل المزاعم التي ألمحت إلى وجود خلافات شديدة بين المدرب الإسباني والنجم البرتغالي دفعت الأخير إلى التعبير عن فرحته برحيل تشافي حتى بشكل غير علني.
ونشر الحساب تغريدة قال فيها إن "الآن بعد خروج تشافي، شارك جواو فيليكس صورة له في تدريبات الفريق الأول وهو يحتفل، و في الوقت الحالي لم يتحدث أي لاعب من برشلونة عن رحيل تشافي".
وعلق فيليكس ردا على تغريدة تتهمه بإبداء فرحته عقب قرار إدارة برشلونة وضع حد لمهام تشافي على رأس الجهاز الفني، بالقول: "تتحدث عن خلافات لا وجود لها في الواقع".
وتحت قيادة تشافي خاض جواو فيليكس خلال الموسم الحالي 29 مباراة في مسابقة الليغا وسجل 7 أهداف كما صنع 3 أهداف أخرى.
وتولى تشافي (44 عاما) تدريب برشلونة أواخر عام 2021 بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان.
وبعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في أول موسم كامل له مع النادي كمدرب، لم يتمكن من النجاة من موسم متعثر مع اقتراب غريمه اللدود ريال مدريد من تحقيق ثنائية محتملة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وقاد تشافي الفريق الكتالوني في 141 مباراة، فاز في 89 منها وتعادل 23 مرة وخسر 29 لقاء، وقاده الموسم الماضي إلى الفوز بلقب الدوري 27 في تاريخ النادي والأول منذ أربع سنوات.