نجم برشلونة يرد على اتهامه بالاحتفال بإقالة تشافي

رد النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة على الاتهامات التي لاحقته بخصوص احتفاله عقب إقالة مدربه تشافي هيرنانديز اليوم الجمعة من تدريب الفريق الكتالوني.

ونشر جواو فيليكس على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" صورة من تدريبات برشلونة بعد إقالة تشافي، لتتم مشاركتها من قبل بعض الحسابات مشيرة إلى أن المهاجم البرتغالي الذي عانى خلال الموسم الجاري من تجاهل تشافي قد يكون وجد اللحظة الحاسمة للاحتفال برحيل الأخير والاستعداد لمرحلة جديدة.

وقرر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إقالة مدربه تشافي هيرنانديز عقب نهاية الموسم الحالي، قائلا في بيان رسمي، إنه وجّه الشكر رسميًّا لمدربه بعد نهاية موسم 2023 ـ 2024، الذي فشل فيه البلوغرانا في تحقيق أي لقب محلي أو أوروبي.