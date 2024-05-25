تعليق صادم من غوارديولا بعد إقالة تشافي

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل مسابقة البريمرليغ للموسم الحالي، إنه لا يعرف كثيرا من التفاصيل حول الإقالة المفاجئة لمواطنه ولاعبه السابق تشافي هيرنانديز من تدريب نادي برشلونة.

وأدلى غوارديولا، الذي اختير الأسبوع الجاري أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصريحات كشف في أعقابها موقفه من إقالة تشافي مؤكدا أن الأمر كان بمثابة الأخبار السيئة ولكن الأندية تقوم بطرد المدربين عندما يفشلون في تحقيق المطلوب منهم وفق وصفه.

وأضاف المدرب السابق للنادي الكتالوني: "عندما يتم طرد مدرب فهذا يعني أن شيئا ما لم يسر بالشكل المطلوب، ليس لدي رأي الآن، ولا أعرف ما حدث، ربما عندما أتحدث مع الناس في برشلونة سأعرف شيئا ما، هذا يظهر فقط أن المدربين دائما ما يكونون تحت الضغط، عليك أن تفوز وإلا ستفقد وظيفتك".

وأعلن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا الجمعة رسميا الاستغناء عن تشافي نهاية الموسم الجاري بالرغم من أن عقده ينتهي في 30 يونيو 2025، وجاء ذلك بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.