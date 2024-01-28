غينيا تعبر غينيا الاستوائية بهدف قاتل وتنتظر الفائز من مباراة مصر والكونغو

ولعب منتخب غينيا الاستوائية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد فيدريكو بيكورو إثر تدخل عنيف على بايو مهاجم غينيا.

وأهدر إميليو نسوي، هداف البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف، ركلة جزاء في الدقيقة 69 إذ ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر.

وحين ظن الجميع أن المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، سجل بايو هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليقود بلاده للتأهل لدور الثمانية.