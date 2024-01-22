سقوط مدوٍ لكوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية

وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو 1-صفر، ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.

وتلقى منتخب كوت ديفوار الهزيمة الثقيلة في مباراة اليوم، رغم تفوقه بشكل كبير في الاستحواذ والضغط الهجومي أغلب فترات المباراة، إذ كثف المنتخب الغيني تركيزه على التأمين الدفاعي وكان الأكثر حسما للفرص الهجومية.