سقوط مدوٍ لكوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية
ألغى الحكم هدفين لمنتخب كوت ديفوار، قبل أن ينهار الفريق خلال الشوط الثاني ويخسر 4-صفر، اليوم الاثنين، أمام غينيا الاستوائية، التي تأهلت رفقة نيجيريا إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو 1-صفر، ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.
وتلقى منتخب كوت ديفوار الهزيمة الثقيلة في مباراة اليوم، رغم تفوقه بشكل كبير في الاستحواذ والضغط الهجومي أغلب فترات المباراة، إذ كثف المنتخب الغيني تركيزه على التأمين الدفاعي وكان الأكثر حسما للفرص الهجومية.
وفاز منتخب غينيا الاستوائية بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري.
بينما توقف رصيد كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وودع منتخب غينيا بيساو البطولة من دون أن يحصد أية نقطة.
وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى: