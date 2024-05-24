مستحيل.. تعليق مثير من أنشيلوتي حول إيجاد بديل لتوني كروس

ويعد اللاعب (34 عاما) أحد أنجح لاعبي ريال مدريد، إذ فاز معه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وبعد فوزه باللقب مع بايرن ميونخ مرة واحدة قد يصبح الألماني كروس ثاني لاعب بعد أسطورة ريال مدريد باكو خينتو يفوز ببطولة أوروبا ست مرات.

ويستقبل ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ريال بيتيس بعد غد السبت في آخر مباريات الموسم المحلي التي كان من المفترض أن تكون مجرد تجربة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بروسيا دورتموند في ويمبلي.

لكن الإعلان المفاجئ عن اعتزال لاعب الوسط توني كروس يوم الثلاثاء الماضي بدل فجأة أهمية مباراة السبت التي سرعان ما فقدت أجواء نهاية الموسم.

وتحت سقف ملعب سانتياغو برنابيو الجديد المذهل ستودع الجماهير، التي ستملأ الملعب بالكامل، لاعبها المحبوب وأحد عظماء النادي الذي سيخوض مباراته الأخيرة على هذا الملعب بعد عشر سنوات رائعة مع العملاق الإسباني.