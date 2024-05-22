السبب الحقيقي.. سرُّ اعتزال توني كروس المفاجئ

السبب الحقيقي.. سرُّ اعتزال توني كروس المفاجئ
فاجأ توني كروس، نجم ريال مدريد، محبيه باعتزال عالم كرة القدم في إعلان مفاجئ، اليوم الثلاثاء، ليؤكد أن آخر علاقته بعالم كرة القدم سيكون بعد بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا.
وجاءت المفاجأة الصادمة للجماهير في ظل تألق كبير من النجم الألماني ومطالبة الجماهير المدريدية له بالتجديد والاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.
وسيلعب كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل.
صاحب الـ34 عامًا سيلعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، 25 مايو، في ختام بطولة الدوري الإسباني.
وكشف توني كروس بنفسه عن السبب الحقيقي وراء اتخاذه قرار الاعتزال، حيث إن لديه هوس الاعتزال وهو في قمة مستواه، وقال في تصريحات له، اليوم الثلاثاء: "كما قلت، سابقًا، إن ريال مدريد هو آخر فريق في مسيرتي، واليوم أنا سعيد وفخور بأنني اخترت، في عقلي وقلبي، اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار، وطموحي دائمًا كان يرتبط بإنهاء مسيرتي وأنا في أعلى المستويات".
وأضاف: "كان هدفي هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة، وكان هذا الموسم من أفضل مواسمي، وهذه هي اللحظة المناسبة للمغادرة، أريدكم أن تتذكروني كما أنا الآن في قمة مستواي".
وخاض كروس مسيرة مذهلة مع ريال منذ انضمامه من بايرن ميونخ في 2014، وعادة ما يلعب بانتظام في التشكيلة الأساسية للفريق، وساهم في إحراز 22 لقبًا مع ناديه منها الدوري الإسباني 4 مرات، ودوري الأبطال 4 مرات، وذلك خلال المشاركة في 463 مباراة.
ويستعد كروس لخوض آخر مباراتين رسميتين في مسيرته مع ريال مدريد، حيث يلعب ضد ريال بيتيس، السبت المقبل، بالمرحلة الختامية للدوري الإسباني، قبل أن يواجه دورتموند في نهائي دوري الأبطال، مطلع الشهر المقبل، على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة لندن.
يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات أوقعت "المانشافت" في المجموعة الأولى بكأس أمم أوروبا 2024، برفقة منتخبات: أسكتلندا، والمجر، وسويسرا.