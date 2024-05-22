السبب الحقيقي.. سرُّ اعتزال توني كروس المفاجئ

فاجأ توني كروس، نجم ريال مدريد، محبيه باعتزال عالم كرة القدم في إعلان مفاجئ، اليوم الثلاثاء، ليؤكد أن آخر علاقته بعالم كرة القدم سيكون بعد بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا.

وجاءت المفاجأة الصادمة للجماهير في ظل تألق كبير من النجم الألماني ومطالبة الجماهير المدريدية له بالتجديد والاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

وسيلعب كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل.

صاحب الـ34 عامًا سيلعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، 25 مايو، في ختام بطولة الدوري الإسباني.