الاتحاد الدولي لألعاب القوى يكشف عن تنظيم بطولة عالمية جديدة
كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن بطولة عالمية جديدة تقام كل عامين لتكون بمثابة ختام كبير لموسم 2026 مع جوائز ضخمة يصل مجموعها إلى عشرة ملايين دولار على أن تستضيف العاصمة المجرية بودابست النسخة الأولى.
وستقام بطولة التميز العالمية لألعاب القوى كل عامين وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن الفائز بميدالية ذهبية سيحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار ضمن أكبر حصيلة جوائز على الإطلاق على مستوى الرياضة
ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 11 سبتمبر أيلول حتى 13 من الشهر ذاته.
وستكون مدة المنافسات في كل يوم ثلاث ساعات في محاولة لتسريع وتيرة المنافسات لجذب مشاهدي التلفزيون حول العالم.
وسيشارك في كل منافسة ما بين ثمانية و16 من أفضل الرياضيين في العالم على أن تعتمد آلية الاختيار في المقام الأول على التصنيف العالمي. ومن المتوقع أن يتنافس نحو 400 رياضي من حوالي 70 دولة بناء على ذلك.
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "مع مشاركة الأفضل على الإطلاق والتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي والنهائي، ستشكل (بطولة التميز العالمية) ضغطا فوريا على الرياضيين لتقديم أداء يجعلهم يستهدفون الحصول على لقب البطل المتميز".
وأضاف: "بمشاركة رياضيين من النخبة فإن الحدث الرياضي العالمي سيجتذب اهتمام المشاهدين في العالم وهذا يعني أن ألعاب القوى ستنظم بطولة عالمية كبرى في كل عام ما يضمن لأول مرة أن ألعاب القوى... ستصل للجماهير بشكل سنوي".
وتقام بطولة العالم التقليدية لألعاب القوى كل عامين.
واستضافت بودابست المنافسات عام 2023 وستستضيف طوكيو النسخة المقبلة في 2025.