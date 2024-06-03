الاتحاد الدولي لألعاب القوى يكشف عن تنظيم بطولة عالمية جديدة

وستقام بطولة التميز العالمية لألعاب القوى كل عامين وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن الفائز بميدالية ذهبية سيحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار ضمن أكبر حصيلة جوائز على الإطلاق على مستوى الرياضة

ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 11 سبتمبر أيلول حتى 13 من الشهر ذاته.

وستكون مدة المنافسات في كل يوم ثلاث ساعات في محاولة لتسريع وتيرة المنافسات لجذب مشاهدي التلفزيون حول العالم.

وسيشارك في كل منافسة ما بين ثمانية و16 من أفضل الرياضيين في العالم على أن تعتمد آلية الاختيار في المقام الأول على التصنيف العالمي. ومن المتوقع أن يتنافس نحو 400 رياضي من حوالي 70 دولة بناء على ذلك.