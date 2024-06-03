أهم 5 ألعاب جديدة مرتقبة في يونيو 2024
تشكيلة الصيف من الألعاب الجديدة مثيرة، وفي هذا السياق يبدو أن شهر يونيو سيكون مهمًا بشكل خاص لمحبي الألعاب، فإذا كنت تبحث عن شيء جديد لتلعبه خلال الأسابيع المقبلة، فلدينا تاليًا ملخص لأفضل الألعاب الجديدة التي سيتم إطلاقها هذا الشهر.
ELDER SCROLLS ONLINE: GOLD ROAD (3 يونيو)
سيكون هناك فصل جديد في هذه اللعبة يركز على عودة أمير ديدريك، بحيث سيكون عليك التعاون مع حلفائك لمعرفة المزيد عن مخططات الأمير وأتباعه. وستصبح حماية سكان Tamriel مهمتك القصوى.
DESTINY 2: THE FINAL SHAPE (4 يونيو)
يستمر عالم Destiny في النمو، وسيعمل التوسع الرئيس الأخير لمطلق النار على توسيع عالم الخيال العلمي بشكل أكبر.
وتركز أحداث لعبة Destiny 2 على رحلتك للعثور على الشاهد، وهو كائن قوي للغاية. والأمر متروك لك لوضع حد أخيرًا لهذا الكيان الشرير، ولكن أولًا، يجب عليك إنهاء الحرب بين النور والظلام.
كذلك ستواجه نوعًا جديدًا من الأعداء يُسمى Subjugators، وسيستخدمون قوى عظيمة. ويمكنك أيضًا أن تتوقع إضافة كمية كبيرة من الغنائم الجديدة إلى مجموعتك.
Star Wars: Hunters (4 يونيو)
لعبة قتالية مثيرة جديدة متوفرة على Nintendo Switch. وتقع أحداثها على كوكب فيسبارا، وسوف تنضم إلى الصيادين الآخرين في الساحة وتستكشف ساحات القتال الجذابة الموجودة في عالم Star Wars الشهير.
ويمكنك إعداد فريق أحلامك وتخطيط مهاراتك وتخصيص شخصيتك لتصبح فائزًا في المجال التنافسي.
ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE (21 يونيو)
تتبع هذه اللعبة قصة شقيق مالينيا التوأم، الذي يغامر بالدخول إلى أرض الظل. وهذا مكان تحجبه شجرة ذهبية عملاقة. وستستكشف مغامرتك أراضي جديدة وأسرارًا مظلمة بينما تتبع خطى شقيق مالينيا التوأم.
لكن استعد أيضًا للانغماس في الأبراج المحصنة الخطيرة التي تضم بعضًا من أكثر الأعداء تهديدًا. كما ستخبرك هذه القصة المقنعة أيضًا بالمزيد عن الملكة ماريكا وما فعلته في أرض الظل.
Luigi's Mansion: Dark Moon (27 يونيو)
النسخة المعدلة القادمة من لعبة Nintendo 3DS Luigi's Mansion: Dark Moon على وشك الانتهاء، وتتضمن رسومات محسنة بصريًا من شأنها تحسين تجربتك.
وتتطلب هذه اللعبة منك استعادة القطع المفقودة من Dark Moon عبر العديد من القصور المحمية. ويحتوي كل قصر على مجموعة متنوعة من الألغاز التي يجب عليك حلها. كما يمكنك أن تتعاون مع أصدقائك للتغلب على هذا البرج المخيف محليًا أو عبر الإنترنت.