أهم 5 ألعاب جديدة مرتقبة في يونيو 2024

تشكيلة الصيف من الألعاب الجديدة مثيرة، وفي هذا السياق يبدو أن شهر يونيو سيكون مهمًا بشكل خاص لمحبي الألعاب، فإذا كنت تبحث عن شيء جديد لتلعبه خلال الأسابيع المقبلة، فلدينا تاليًا ملخص لأفضل الألعاب الجديدة التي سيتم إطلاقها هذا الشهر.

ELDER SCROLLS ONLINE: GOLD ROAD (3 يونيو)

سيكون هناك فصل جديد في هذه اللعبة يركز على عودة أمير ديدريك، بحيث سيكون عليك التعاون مع حلفائك لمعرفة المزيد عن مخططات الأمير وأتباعه. وستصبح حماية سكان Tamriel مهمتك القصوى.

DESTINY 2: THE FINAL SHAPE (4 يونيو)

يستمر عالم Destiny في النمو، وسيعمل التوسع الرئيس الأخير لمطلق النار على توسيع عالم الخيال العلمي بشكل أكبر.

وتركز أحداث لعبة Destiny 2 على رحلتك للعثور على الشاهد، وهو كائن قوي للغاية. والأمر متروك لك لوضع حد أخيرًا لهذا الكيان الشرير، ولكن أولًا، يجب عليك إنهاء الحرب بين النور والظلام.