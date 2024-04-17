الألعاب المغناطيسية.. عواقب مميتة تهدد الأطفال

حذّر جراحو الأطفال في ألمانيا من مخاطر جسيمة للألعاب المغناطيسية، مؤكدين إمكانية حدوث مضاعفات مميتة في حال ابتلاع الأطفال لها.

وقالت مديرة عيادة جراحات الأطفال في مستشفى "ينا" الجامعي، فيليسيتا إكولت، إن "ابتلاع خرزات أو مكعبات صغيرة ذات جاذبية مغناطيسية قوية، يمكن أن تكون له عواقب مميتة في أسوأ الحالات".

وأضافت أنه "يمكن لقوة جذب المغناطيس في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي أن تقلل من تدفق الدم في منطقة ما، ويمكن أن تتسبب بثقوب في جدار الأمعاء"، موضحة أن "تلك المغناطيسات تُباع على سبيل المثال كجزء من ألغاز ثلاثية الأبعاد، أو كألعاب بناء للبالغين والمراهقين".

وأشارت إلى "وفاة طفلة تبلغ من العمر 20 شهراً مطلع العام الجاري، بعد إصابتها بالقيء والإسهال والجفاف"، مبينة أن "المغناطيسات التي ابتلعتها الطفلة تسببت بانسداد معوي حاد ناجم عن ضغط قوة جاذبية المغناطيس على جدار الأمعاء".

وشددت إكولت على أنه "من المهم الانتباه إلى القيود العمرية وعلامات التدقيق عند التعامل مع الألعاب"، منوهة إلى أن "علامات CE تعني أن الشركات المصنعة قامت باختبار منتجاتها الخاصة، ومع ذلك، فإن الأفضل هي علامات GS التي تمنحها وكالة اختبار مستقلة".