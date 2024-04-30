بطلة ألعاب القوى الليبية رتاج السائح توجه رسالة مؤثرة
أعلنت البطلة الليبية في ألعاب القوى رتاج السائح اعتزالها النشاط الرياضي، للمرة الثانية، بعد أن وجهت لجمهورها رسالة اعتذار مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وسبق لرتاج السائح البطلة في اختصاصي رمي المطرقة ورمي القرص وأعلنت اعتزالها في العام 2016.
وقالت بطلة العرب وبطلة أفريقيا في رمي القرص رتاج السائح: "السلام عليكم ناسي وأحبابي وسندي وداعميي، أقول لكم شيئا صعبا على قلبي والله، من خلال هذا المنشور أعلن اعتزالي الرياضي بشكل رسمي"
وأضافت السائح: "على مدى 13عاما قدمت الكثير للبلاد بمهودات ذاتية، ولم أتكلم" مشيرة إلى أنها لم تحصل على حقوقها وأنها عانت من التجاهل، وأضافت في تدوينة مؤثرة"شكرا لكم جميعاً، شكراً للناس الطيبة على وقفتكم معي طيلة هذه السنوات المتعبة والصعبة.. دمتم ودامت ليبيا بناسها وشعبها العظيم."
وكانت البطلة الليبية أحرزت ذهبية مسابقة رمي القرص في دورة الألعاب العربية للسيدات التي أقيمت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي.