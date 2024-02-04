لماذا يُطلق على مشجعي ريال مدريد لقب "الفايكنغ"؟
يُعرف مشجعو ريال مدريد بأسماء عديدة، أحدها "الفايكنغ"، وبحسب صحيفة "ماركا" فإن له عدة أصول محتملة، ورغم أن قلة تعرف أصل اللقب، إلا أنه انتشر بشكل كبير مع مرور الوقت.
فيما يلي أسباب إطلاق اسم "الفايكنغ" على مشجعي ريال مدريد
أصل محتمل
قالت الصحيفة إن استخدام "الفايكنغ" يعود إلى الستينيات، وبالتحديد في صحيفة "التايمز"، ففي عام 1960، أشارت إلى ريال مدريد بالصندوق الأبيض بعبارة "كان الفايكنغ يتجولون عبر أوروبا ذات مرة، ويدمرون كل شيء في طريقهم".
وجاء في الترجمة الإسبانية ما يلي: "ريال مدريد يسير عبر أوروبا كما مشى "الفايكنغ" ذات يوم، ويدمر كل شيء في طريقه".
التعاقدات مع لاعبين من شمال أوروبا
وهناك سبب ثان لوصف مشجعي ريال مدريد بـ"الفايكنغ"، يعود إلى السبعينيات عندما بدأ الفريق بالتعاقد مع لاعبين مثل غونتر نيتزر وبول برايتنر وأولي شتيليكه.
وذكرت "ماركا" أنه كان لهؤلاء اللاعبين تشابه معين مع سكان شمال القارة القديمة المعروفين بـ"الفايكنغ".
ديربي مدريد
مع قدوم ديربي مدريد، يجب الأخذ في الاعتبار المصطلحات التي أطلقها مشجعو الفريقين على بعضهم، فقد أطلق مشجعو ريال مدريد على مشجعي أتلتيكو مدريد مصطلح "الهنود".
لكن يتوقع أن الأصل المحتمل لاسم "الفايكنغ" يمكن أن يكون مرتبطًا بمباراة جرت على ملعب كوليسيوم الواقع في مدينة سالامانكا.
ويستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الديربي، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.
وهذه المواجهة الرابعة بين الفريقين، فقد فاز أتلتيكو مدريد في الليغا وكأس ملك إسبانيا، وفاز ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.
يشار إلى أن أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي فاز على ريال مدريد في مختلف المسابقات.