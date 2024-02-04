لماذا يُطلق على مشجعي ريال مدريد لقب "الفايكنغ"؟

يُعرف مشجعو ريال مدريد بأسماء عديدة، أحدها "الفايكنغ"، وبحسب صحيفة "ماركا" فإن له عدة أصول محتملة، ورغم أن قلة تعرف أصل اللقب، إلا أنه انتشر بشكل كبير مع مرور الوقت.

فيما يلي أسباب إطلاق اسم "الفايكنغ" على مشجعي ريال مدريد

أصل محتمل

قالت الصحيفة إن استخدام "الفايكنغ" يعود إلى الستينيات، وبالتحديد في صحيفة "التايمز"، ففي عام 1960، أشارت إلى ريال مدريد بالصندوق الأبيض بعبارة "كان الفايكنغ يتجولون عبر أوروبا ذات مرة، ويدمرون كل شيء في طريقهم".

وجاء في الترجمة الإسبانية ما يلي: "ريال مدريد يسير عبر أوروبا كما مشى "الفايكنغ" ذات يوم، ويدمر كل شيء في طريقه".