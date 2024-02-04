رد فعل غريب من فينيسيوس تجاه منشور حول مبابي (صورة)
أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل بعدما وضع "إعجابًا" على منشور" يشير إلى أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيلعب إلى جانبه في ريال مدريد.
وأكدت تقارير صحفية عديدة امس السبت أن مبابي انخذ قرارا بالانتقال إلى النادي الإسباني.
وبعد ساعات من تفاعل فينيسيوس مع المنشور قام جناح ريال مدريد بإزالة الإعجاب الذي وضعه، ما أثار جدلا حول تصرفه.
وقبل أيام أكدت صحيفة "ماركا" وجود تفاؤل في ريال مدريد بشأن القدرة على الجمع بين فينيسيوس جونيور ورودريغو وجود بيلينغهام وكيليان مبابي، رغم أن القرار النهائي بشأن صفقة مبابي بيد الفرنسي نفسه.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن ريال مدريد قد يبيع نجمه الحالي فينيسيوس من أجل تمويل صفقة مبابي خاصة في ظل إجادتهما في نفس المركز على الجناح الأيسر.
وينتهي عقد مبابي (25 عامًا) مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أن تعاقد ريال مدريد سيكون مجانًا.
وأمس السبت نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تقريرًا يؤكد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارًا من الموسم الجديد.
وأضافت: "لم يعد هناك أي مجال للشك، لقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، ريال مدريد، الذي كان ينتظره دائمًا".
وارتبط مبابي أكثر من مرة بالانتقال لريال مدريد، وكان قريبًا جدًّا في 2022 حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان قبل أن ينجح النادي الفرنسي في تجديد عقده.
ووقتذاك جدد مبابي عقده لمدة عامين حتى 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.
لكن مبابي قال في يونيو الماضي، إنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.