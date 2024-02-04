رد فعل غريب من فينيسيوس تجاه منشور حول مبابي (صورة)

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل بعدما وضع "إعجابًا" على منشور" يشير إلى أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيلعب إلى جانبه في ريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية عديدة امس السبت أن مبابي انخذ قرارا بالانتقال إلى النادي الإسباني.

وبعد ساعات من تفاعل فينيسيوس مع المنشور قام جناح ريال مدريد بإزالة الإعجاب الذي وضعه، ما أثار جدلا حول تصرفه.

وقبل أيام أكدت صحيفة "ماركا" وجود تفاؤل في ريال مدريد بشأن القدرة على الجمع بين فينيسيوس جونيور ورودريغو وجود بيلينغهام وكيليان مبابي، رغم أن القرار النهائي بشأن صفقة مبابي بيد الفرنسي نفسه.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ريال مدريد قد يبيع نجمه الحالي فينيسيوس من أجل تمويل صفقة مبابي خاصة في ظل إجادتهما في نفس المركز على الجناح الأيسر.