فلورنتينو بيريز يزف خبرًا سارًّا للاعبي ريال مدريد بشأن مبابي

كشف الصحفي الإسباني بجريدة "ماركا"، رامون ألفاريز، عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وشبكة "ESPN" الرياضية، أمس السبت، إن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وقال مبابي، البالغ 25 عامًا، في العام الماضي إنه لن يجدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية عند انتهائه في آخر موسم 2023-2024 ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانًا.