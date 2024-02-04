فلورنتينو بيريز يزف خبرًا سارًّا للاعبي ريال مدريد بشأن مبابي

فلورنتينو بيريز يزف خبرًا سارًّا للاعبي ريال مدريد بشأن مبابي
كشف الصحفي الإسباني بجريدة "ماركا"، رامون ألفاريز، عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وشبكة "ESPN" الرياضية، أمس السبت، إن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.
وقال مبابي، البالغ 25 عامًا، في العام الماضي إنه لن يجدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية عند انتهائه في آخر موسم 2023-2024 ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانًا.
فيما أشار رامون ألفاريز، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أكدت لي مصادر من غرفة خلع الملابس أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد المباراة ضد خيتافي، أخبر الجهاز الفني أن توقيع مبابي قريب، كما أخبروني أن بعض اللاعبين بالفريق سمعوا بهذا الاعتراف من الرئيس للطاقم الفني".
وما زاد من هذه التكهنات، هو وضع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إعجابًا على خبر في "إنستغرام"، يشير إلى أن مبابي سيرافقه في ريال مدريد الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير أن المهاجم الفرنسي الدولي سيعلن عن اتفاق مبدئي مع العملاق الإسباني بطل أوروبا 14 مرة في الأسبوع المقبل.
وقالت تقارير إعلامية في سبتمبر الماضي، إن مبابي وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان والتي تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (107.84 مليون دولار) مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.
وفي 2022 تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد، لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جيرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.