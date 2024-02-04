"معركة خاسرة".. تطورات قضية مبابي
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات أزمة باريس سان جيرمان، بعدما أعلنت مصادرة موثوقة عديدة، عن استعدادات النجم الفرنسي كيليان مبابي لإعلان رحيله عن الفريق الباريسي، وستكون وجهته إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق لتمديد عقده مع النادي الفرنسي.
ونشرت صحيفة "لوباريزيان" تقريرا، مساء السبت، يؤكد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارا من الموسم الجديد.
وأضافت: "لم يعد هناك أي مجال للشك، لقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، ريال مدريد، الذي كان ينتظره دائما".
فيما قالت شبكة"ESPN"، أن راتب مبابي في ريال مدريد سيكون نصف ما يتقاضاه حاليًا في باريس سان جيرمان، وسيحصل على مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن مبابي، لم يبلغ سان جيرمان أو ريال مدريد بعد، لكن قراره تم اتخاذه، وستكون رغبته في السماح له باللعب مع فرنسا في الألعاب الأولمبية على أرضه، جزءًا مهمًا من المفاوضات مع ريال مدريد.
وقال أحد المصادر لـ"ESPN" إن باريس سان جيرمان عرض على مبابي زيادة في أجره على راتبه الإجمالي البالغ 72 مليون يورو، لكن عرضهم قوبل بالرفض.
معركة خاسرة
آخر التقارير، هو ما أكدته صحيفة "Relevo"، والتي قالت إن "باريس سان جيرمان بالفعل يبحث عن بديل لكيليان مبابي، لأنهم يعتبرون معركة إبقاء اللاعب خاسرة، ويعتقدون أنهم لن يتمكنوا من إقناع اللاعب بالتجديد مرة أخرى".
ويجهز باريس سان جيرمان خطتين للمستقبل، الأولى تتضمن وجود مبابي في حال تجديد عقده والثانية في حال رحيله عن الفريق، وسيحاول النادي التعاقد مع رافاييل لياو لاعب ميلان من أجل تعويضه.
وابتعد مبابي بصدارة الهدافين في الدوري الفرنسي بوصوله لـ20 هدفا، مبتعدا عن وسام بن يدرمهاجم موناكو بفارق 10 أهداف.
وبات كيليان أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية منذ جان بيير بابان، الذي حقق الإنجاز نفسه عامي 1988 و1992.