"معركة خاسرة".. تطورات قضية مبابي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات أزمة باريس سان جيرمان، بعدما أعلنت مصادرة موثوقة عديدة، عن استعدادات النجم الفرنسي كيليان مبابي لإعلان رحيله عن الفريق الباريسي، وستكون وجهته إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق لتمديد عقده مع النادي الفرنسي.

ونشرت صحيفة "لوباريزيان" تقريرا، مساء السبت، يؤكد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارا من الموسم الجديد.

وأضافت: "لم يعد هناك أي مجال للشك، لقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، ريال مدريد، الذي كان ينتظره دائما".