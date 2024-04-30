رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي

وأصدر نادي الزمالك بيانا قال خلاله إن شلبي لم يقصد شيئا من احتفاله الذي كان موجها لبعض زملائه في المدرجات على سبيل المزاح.

غير أن قناة النهار المصرية قالت، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عاتب مصطفى شلبي ووبخه بعد احتفاله أمام دريمز.

وحسب القناة المصرية فإن رئيس الزمالك طالب اللاعب بالتركيز في انفعالاته وتدارك مثل هذه الاحتفالات مستقبلًا؛ إذ أبدى عدم رضاه من خلعه للقميص بعد الهدف والتصرف بهذا الشكل.