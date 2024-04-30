رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي
كشفت تقارير مصرية رد فعل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تجاه مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بعد تصرفه خلال مباراة دريمز والزمالك.
وتخطى الزمالك مضيفه دريمز بثلاثة في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليضرب موعدا مع نهضة بركان في المباراة النهائية.
وخلال المباراة سجل مصطفى شلبي هدفا ليحتفل بطريقة رآها كثيرون غير لائقة.
وأصدر نادي الزمالك بيانا قال خلاله إن شلبي لم يقصد شيئا من احتفاله الذي كان موجها لبعض زملائه في المدرجات على سبيل المزاح.
غير أن قناة النهار المصرية قالت، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عاتب مصطفى شلبي ووبخه بعد احتفاله أمام دريمز.
وحسب القناة المصرية فإن رئيس الزمالك طالب اللاعب بالتركيز في انفعالاته وتدارك مثل هذه الاحتفالات مستقبلًا؛ إذ أبدى عدم رضاه من خلعه للقميص بعد الهدف والتصرف بهذا الشكل.
وتواجد لبيب مع بعثة الزمالك في غانا من أجل دعم الفريق خلال المواجهة الحاسمة.
وأثار احتفال مصطفى شلبي جدلا كبيرا خاصة أنه جاء بعد احتفال مثير للجدل أيضا من جانب محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، بعد هدفه في مازيمبي.
ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لتعويض موسمه السيئ وموسمه الصفري الماضي.