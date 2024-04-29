موجه لشيكابالا.. كشف سر احتفال مصطفى شلبي

مصطفى شلبي احتفل بشكل غريب بعد تسجيل هدف فريقه الثالث في شباك دريمز الغاني، خلال مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة على أرضية ملعب بابا يارا.

وعزز مصطفى شلبي تقدم نادي الزمالك، بتسجيله الهدف الثالث لصالح القلعة البيضاء، في شباك دريمز، بالدقيقة 59.

وعقب الهدف توجّه شلبي إلى جماهير الزمالك، وقام بحركة مثيرة، وصفها البعض بغير الأخلاقية، فيما وصفها البعض الآخر بأنه احتفال طبيعي كونه أحرز أول أهدافه الأفريقية منذ انضمامه للزمالك.

وقال عبد الواحد عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن الاحتفال كان مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وباقي أفراد الجهاز الفني في المدرجات.

وأضاف مدير الكرة: "الاحتفال لا يوجد به أي إساءة لأي شخص، وجاء عفوياً في ظل صعوبة المباراة وتأكيد التأهل للنهائي".

واختتم: "اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك.. واحتفالاته لا يوجد بها أي خدش للحياء وهذا ما وثقته الكاميرات والفيديوهات أثناء المباراة".