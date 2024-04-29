بعد احتفاله غير اللائق.. رد فعل غير متوقع من الزمالك تجاه مصطفى شلبي

وصعد نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأحد، ليفوز 3-صفر على مضيفه دريمز الغاني.

ويلعب الزمالك في نهائي عربي خالص مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام في وقت لاحق اليوم.





