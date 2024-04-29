مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

بعد احتفاله غير اللائق.. رد فعل غير متوقع من الزمالك تجاه مصطفى شلبي

نفى حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك؛ رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، ما تردد عن نية مجلس الإدارة في توقيع عقوبة على مصطفى شلبي لاعب الفريق.

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احتفال غريب من مصطفى شلبي بعد هدف الزمالك الثالث في دريمز (فيديو)

مصطفى شلبي احتفل بشكل غريب بعد تسجيل هدف فريقه الثالث في شباك دريمز الغاني، خلال مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة على أرضية ملعب بابا يارا.

وعزز مصطفى شلبي تقدم نادي الزمالك، بتسجيله الهدف الثالث لصالح القلعة البيضاء، في شباك دريمز، بالدقيقة 59.

وعقب الهدف توجّه شلبي إلى جماهير الزمالك، وقام بحركة مثيرة، وصفها البعض بغير الأخلاقية، فيما وصفها البعض الآخر بأنه احتفال طبيعي كونه أحرز أول أهدافه الأفريقية منذ انضمامه للزمالك.

وصعد نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأحد، ليفوز 3-صفر على مضيفه دريمز الغاني.

ويلعب الزمالك في نهائي عربي خالص مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام في وقت لاحق اليوم.



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