رسميًّا.. ليفاندوفسكي ينجو من "أزمة الكلاسيكو"

أكدت لجنة المسابقات، في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات على لاعبي نادي برشلونة ليفاندوفسكي، إينييغو مارتينيز وكانسيلو.

وسيغيب اللاعبون الثلاثة عن المباراة المقبلة في الدوري أمام قادش، الـ13 من أبريل ليتأكد حضورهم بشكل طبيعي في الكلاسيكو يوم الـ21 من أبريل الجاري.