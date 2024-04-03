رسميًّا.. ليفاندوفسكي ينجو من "أزمة الكلاسيكو"

رسميًّا.. ليفاندوفسكي ينجو من "أزمة الكلاسيكو"
أكدت لجنة المسابقات، في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات على لاعبي نادي برشلونة ليفاندوفسكي، إينييغو مارتينيز وكانسيلو.
وسيغيب اللاعبون الثلاثة عن المباراة المقبلة في الدوري أمام قادش، الـ13 من أبريل ليتأكد حضورهم بشكل طبيعي في الكلاسيكو يوم الـ21 من أبريل الجاري.
وقبل الكلاسيكو سيلعب برشلونة مباراتين هما مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي لدور أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الـ10 من أبريل، ومباراة الدوري ضد قادش، يوم الـ13.
ومن دون ليفاندوفسكي، لدى تشافي خيار المراهنة على فيتور روكي كلاعب أساسي في خط الهجوم مع وجود فرصة لمشاركة فيران توريس أيضًا.
وكان لدى برشلونة بعض التخوف من إيقاف ليفاندوفسكي مباراتين بدلًا من مباراة واحدة لاتهامه بتعمد الحصول على الإنذار الخامس.
لكن وحسب التقارير، لم يدون الحكم في تقريره أن مهاجم برشلونة تعمد الحصول على إنذار بل ذكر أنه عاقبه ببطاقة صفراء بسبب تعطيل اللعب.