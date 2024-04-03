مفاجأة مدوية.. جيرارد بيكيه قيدي التحقيق ومهدد بالسجن

ونشرت بضع صحف إسبانية فيديو للحظة وصول روبياليس وقيام شخص ما بانتظاره ومطالبته بالدخول إلى شاحنة سوداء، وهو ما قام به دون أي اعتراض.

وكان من المقرر أن يعود روبياليس، الذي يتم التحقيق معه في جرائم فساد مزعومة في محكمة ماخاداوندا، إلى البلاد يوم السبت المقبل، رغم أنه قرَّر أخيرًا تقديم موعد عودته إلى إسبانيا.

وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين "قضائيًّا"، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية "الاعتداء الجنسي"، بينما لا تزال التحقيقات جارية في "مزاعم الفساد".