القبض على روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق (فيديو)
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد وصوله إلى إسبانيا، اليوم الأربعاء، إذ سيتم التحقيق معه بتهم الفساد.
ونشرت بضع صحف إسبانية فيديو للحظة وصول روبياليس وقيام شخص ما بانتظاره ومطالبته بالدخول إلى شاحنة سوداء، وهو ما قام به دون أي اعتراض.
وكان من المقرر أن يعود روبياليس، الذي يتم التحقيق معه في جرائم فساد مزعومة في محكمة ماخاداوندا، إلى البلاد يوم السبت المقبل، رغم أنه قرَّر أخيرًا تقديم موعد عودته إلى إسبانيا.
وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين "قضائيًّا"، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية "الاعتداء الجنسي"، بينما لا تزال التحقيقات جارية في "مزاعم الفساد".
ويحقق القضاء في العقود غير القانونية المحتملة خلال السنوات الخمس الماضية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالتزامن مع الفترة التي قضاها روبياليس على رأس الاتحاد.
وكان روبياليس أثار عاصفة من الانتقادات والغضب، بعد تقبيله اللاعبة هيرموسو في أغسطس الماضي، بعد تتويج "لاروخا" بلقب مونديال السيدات.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف لويس عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات.