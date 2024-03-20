سبب هروب لويس روبياليس إلى الدومينيكان

وبحسب صحيفة "الموندو"، فقد داهمت الشرطة منزل لويس روبياليس في غرناطة، لكنها لم تجده هناك، لأنه موجود في جمهورية الدومينيكان.

وأضافت الصحيفة: "الشرطة اعتقلت محاميه وساعده الأيمن توماس جونزاليس كويتو، ولم يقدم الأشخاص المتورطون المستندات التي طلبتها الشرطة، ومن هنا جاءت المداهمات".

وقالت الصحيفة إن لويس روبياليس هرب إلى جمهورية الدومينيكان خوفًا من الاعتقال؛ بسبب تلك العقود غير القانونية.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإن العملية تتم بتوجيه من المحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا (مدريد) بالتنسيق مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وكجزء من هذه العملية، قامت وحدة العمليات المركزية للحرس المدني بعمليات تفتيش في مقاطعات إسبانية عدة، الأربعاء.

واستقال روبياليس من منصبه العام الماضي في إعقاب قضية تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو من دون موافقتها، خلال الاحتفال بتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات الصيف الماضي.

وأكد روبياليس براءته، لكنه يخضع أيضا في إسبانيا لتحقيق جنائي بشأن الحادث، وكان قد تم إيقافه ثلاث سنوات من ممارسة أنشطة كرة القدم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).