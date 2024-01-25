قاضٍ إسباني يطالب بمحاكمة روبياليس بسبب تقبيل هيرموسو

اقترح أحد قضاة المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الخميس، أن يقدم لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى المحاكمة على خلفية تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في الفم بعد فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

وقالت المحكمة في بيان، إن القاضي فرانشيسكو دي خورخي، طالب أيضا بمحاكمة خورخي فيلدا مدرب منتخب السيدات السابق بالإضافة إلى ألبرت لوكي المدير الرياضي لمنتخب الرجال، وروبن ريفيرا رئيس التسويق بالاتحاد، بعد الضغط على هيرموسو لتقول إن القبلة كانت بالتراضي.

ونقلت المحكمة عن القاضي قوله إنه، خلافا لتصريحات روبياليس، فإن التحقيق أظهر أن القبلة "لم تكن بالتراضي وكانت مبادرة أحادية ومفاجئة".

ويمكن لسلطات الادعاء وفريق الدفاع الآن الاستمرار في تقديم مرافعاتهم وبعد ذلك ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستحيل القضية للمحاكمة وتحدد الموعد، وحتى الآن يتولى قاضي التحقيقات القضية.