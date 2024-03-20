"الذي لا ينبغي ذكره".. شاكيرا تُشبه بيكيه بشخصية "فولدمورت"
شبهت المطربة الكولومبية شاكيرا صديقها السابق جيرارد بيكيه، بالشخصية الشريرة في سلسلة أفلام هاري بوتر "فولدمورت"، في أحدث انتقاد لها لنجم برشلونة المعتزل.
وأعلن الطرفان انفصالهما صيف 2022، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين.
وبعد عام من الانفصال كشفت المغنية الكولومبية عن تعرضها للخيانة، وعن المواقف الصعبة التي اضطرت إلى خوضها وحيدة.
وأجرت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، حوارا مع صحيفة " التايمز" عن أحدث ألبوماتها والذي جاء بعنوان Las Mujeres Ya No Lloran (النساء لا يبكين بعد الآن)، حيث أكدت وجود أغنية موجهة إلى بيكيه، وأغنية منفردة أخرى بعنوان Ultima تغني فيها "بالتأكيد مع مرور الوقت ستندم على ذلك، وفي يوم من الأيام سترغب في العودة إلى بابي".
وحين سئلت عما إذا كانت تعني بيكيه في هذه العبارة، أجابت شاكيرا: "فولدمورت؟ ذلك الشخص الذي لا ينبغي ذكره؟ آمل أن تكون هذه الأغنية الأخيرة التي سأكتبها عن هذا الأمر، وله، لقد شعرت أنه لا يزال هناك شيء ما عالق في حلقي، وكنت بحاجة لإخراجه".
وأضافت: "قمت بغناء الأغنية لرئيس التسويق في شركة سوني وبدأ في البكاء، لم أرَ رجلًا يبكي في الاستوديو الخاص بي من قبل".
كما قالت شاكيرا في حوارها مع "التايمز" إنها عطلت سير حياتها المهنية وشغفها من أجل دعم بيكيه ومسيرته كلاعب كرة قدم محترف، موضحة: "لقد أوقفت مسيرتي لفترة طويلة لأكون بجوار جيرارد حتى يتمكن من لعب كرة القدم.. كان هناك الكثير من التضحيات من أجل الحب".
وكان بيكيه أعلن اعتزاله كرة القدم في نوفمبر لعام 2022، ليطلق مشروعه الخاص باسم "دوري الملوك" وهي منافسة تجمع بين كرة القدم والرياضات الإلكترونية، بقوانين مختلفة عن لعبة كرة القدم في وضعها الطبيعي.
وتلعب المباريات في "دوري الملوك" على فترتين مدة كل منهما 20 دقيقة على ملعب مُصغر بمرمى أصغر، مع إجراء العديد من التغييرات داخل المباراة، مع التذكير بأن المباراة النهائية للنسخة الأولى أُقيمت على ملعب "كامب نو"، بحضور 92 ألف متفرج.