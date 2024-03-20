"الذي لا ينبغي ذكره".. شاكيرا تُشبه بيكيه بشخصية "فولدمورت"

شبهت المطربة الكولومبية شاكيرا صديقها السابق جيرارد بيكيه، بالشخصية الشريرة في سلسلة أفلام هاري بوتر "فولدمورت"، في أحدث انتقاد لها لنجم برشلونة المعتزل.

وأعلن الطرفان انفصالهما صيف 2022، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين.

وبعد عام من الانفصال كشفت المغنية الكولومبية عن تعرضها للخيانة، وعن المواقف الصعبة التي اضطرت إلى خوضها وحيدة.

وأجرت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، حوارا مع صحيفة " التايمز" عن أحدث ألبوماتها والذي جاء بعنوان Las Mujeres Ya No Lloran (النساء لا يبكين بعد الآن)، حيث أكدت وجود أغنية موجهة إلى بيكيه، وأغنية منفردة أخرى بعنوان Ultima تغني فيها "بالتأكيد مع مرور الوقت ستندم على ذلك، وفي يوم من الأيام سترغب في العودة إلى بابي".