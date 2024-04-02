ينتمي لريال مدريد.. مفاجأة مدوية حول المشجع الذي اشتبك مع مدافع برشلونة

وقبيل تدريب الأحد دخل مارتينيز، مدافع برشلونة، في مواجهة حادة مع أحد المشجعين، حيث أوقف نجم برشلونة سيارته في منتصف الشارع، ونزل منها لمواجهة أحد الأشخاص الذين كانوا حاضرين هناك.

في الفيديو يقول إينيغو للمشجع: "هذه المرة الأخيرة التي تصفني خلالها بالغبي.. هل سمعتني؟"، وكان يرفع إصبعه في وجه المشجع.

وقالت صحيفة "سبورت" إن الصبي الذي استفز إينييغو مارتينيز بالأمس، اتضح أنه من مشجعي ريال مدريد.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها إينيغو لهذه الانتقادات، لكنها أول مرة يشتبك مع أحد المشجعين.