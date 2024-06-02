لاعب الاتحاد السعودي يضع ناديه في ورطة
كشفت تقارير صحفية أن اللاعب مدالله العليان، وضع نادي الاتحاد السعودي في أزمة بعد رفضه إجراء مخالصة مالية مع "العميد" واستلام كافة مستحقاته ومن ثم التوقيع مع نادي الاتفاق.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "عكاظ" فإن نادي الاتحاد السعودي يسعى جاهدًا لإنهاء صفقة شراء الثلاثي أحمد الغامدي، وسعد الموسى، وحامد الغامدي من نادي الاتفاق إلا أن عقبة مدالله العليان تحول دون إتمام الأمر.
وقضى الثلاثي فترة ما بعد الميركاتو الشتوي الماضي معارًا من الاتفاق للعميد وحتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء، بشرط تفعيله قبل الـ31 من مايو الماضي، وهي الخطوة التي اتخذتها إدارة النادي بالفعل.
وأوضح التقرير، أن تأخر إعلان شراء الثلاثي يأتي لرفض العليان الدخول ضمن الصفقة الثلاثية، لتقليل المقابل المادي الذي سيدفعه الاتحاد.
وأشارت إلى أن العليان يريد توقيع مخالصة مالية مع العميد، واستلام كافة مستحقاته المالية ومن ثم التوقيع للاتفاق في صفقة انتقال حر.
عقد مدالله مع الاتحاد يمتد لنهاية الموسم المقبل بعدما انضم إليهم في ميركاتو 2022 قادمًا من الهلال، ليشارك معهم في 67 مباراة خلال تلك الفترة صانعًا ثلاثة أهداف.
وأنهى العميد مشواره في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ليخرج بموسم صفري فشل فيه على مستوى تحقيق الألقاب والفوز بالمواجهات الكبيرة.
كما فقد الاتحاد فرصته في المشاركة بمنافسات كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.