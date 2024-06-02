لاعب الاتحاد السعودي يضع ناديه في ورطة

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب مدالله العليان، وضع نادي الاتحاد السعودي في أزمة بعد رفضه إجراء مخالصة مالية مع "العميد" واستلام كافة مستحقاته ومن ثم التوقيع مع نادي الاتفاق.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "عكاظ" فإن نادي الاتحاد السعودي يسعى جاهدًا لإنهاء صفقة شراء الثلاثي أحمد الغامدي، وسعد الموسى، وحامد الغامدي من نادي الاتفاق إلا أن عقبة مدالله العليان تحول دون إتمام الأمر.

وقضى الثلاثي فترة ما بعد الميركاتو الشتوي الماضي معارًا من الاتفاق للعميد وحتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء، بشرط تفعيله قبل الـ31 من مايو الماضي، وهي الخطوة التي اتخذتها إدارة النادي بالفعل.