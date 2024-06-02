مهاجم الاتحاد السعودي يغازل رئيس ريال مدريد (صورة)

احتفى كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، بالإنجاز الذي حققه فريقه السابق ريال مدريد، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، مساء السبت.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني، في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، مساء السبت.

ونشر كريم بنزيما صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا، ما اعتبرها الجمهور مغازلة لناديه السابق، الذي رحل عنه الموسم الماضي لينضم للاتحاد السعودي.