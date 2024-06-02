مهاجم الاتحاد السعودي يغازل رئيس ريال مدريد (صورة)
احتفى كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، بالإنجاز الذي حققه فريقه السابق ريال مدريد، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، مساء السبت.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني، في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، مساء السبت.
ونشر كريم بنزيما صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا، ما اعتبرها الجمهور مغازلة لناديه السابق، الذي رحل عنه الموسم الماضي لينضم للاتحاد السعودي.
وكان النجم الفرنسي توّج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، قبل أن يرحل في صيف 2023 صوب الاتحاد إلى الدوري السعودي.
وزعمت تقارير صحفية تركية أن بنزيما في طريقه للانتقال إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جاء ذلك بعد أنباء عن عقد بنزيما اجتماعًا مع علي كوتش، رئيس فنربخشة، ولكن الأخير نفى هذا الأمر تماما.
وشوهد بنزيما أمس في الجزائر، إذ يزور مسقط رأسه والده، وأيضا مدينة وهران مسقط رأس والدته.
وقال بنزيما في تصريحات أبرزتها الصحافة الجزائرية: "أنا سعيد للغاية، هذه أول زيارة لي إلى الجزائر في بجاية، وسعيد لمشاركة هذه اللحظة مع الجزائريين".
وأضاف: "أتمنى أن يقدم المنتخب الجزائري أداء جيدا، ويحقق الفوز بالمباراة".