سلوت يحول أنظار ليفربول من نجم أتالانتا إلى زميله
وجه الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، إدارة ناديه، لتغيير خطتها بشأن تعاقد جديد، كاد أن يتم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ليفربول كان يستهدف صفقة قوية من أتالانتا الإيطالي الفائز بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني، وكان ذلك بطلب من سلوت، بعد الاتفاق الرسمي بين الطرفين.
وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول كان يراقب اللاعب الهولندي تيون كوبمينرز، بطلب من مواطنه سلوت، عندما لعب الفريقان في نصف النهائي".
ولكن هذه الخطط تغيرت، بعد أن حول المدرب الهولندي أنظاره صوب زميله إيدرسون، الذي لعب دوراً كبيراً في تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي.
وتوج أتالانتا للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري الأوروبي بتغلبه على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-0.
وقالت الصحيفة، إن البرازيلي إيدرسون خطف أنظار المدرب آرني سلوت، وجعله "يغير خطط ليفربول بشأن التعاقدات الجديدة في الصيف المقبل".
وسيبدأ التفاوض بين إدارة الناديين للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، خلال أيام قليلة، حيث سيغلق ليفربول ملف التعاقد مع كوبمينرز من أتالانتا.
وانضم إيدرسون إلى أتالانتا قادمًا من ساليرنيتانا في 2022، ويرتبط بعقد مع فريقه مدته 3 سنوات.