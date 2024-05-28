سلوت يحول أنظار ليفربول من نجم أتالانتا إلى زميله

ليفربول كان يستهدف صفقة قوية من أتالانتا الإيطالي الفائز بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني، وكان ذلك بطلب من سلوت، بعد الاتفاق الرسمي بين الطرفين.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول كان يراقب اللاعب الهولندي تيون كوبمينرز، بطلب من مواطنه سلوت، عندما لعب الفريقان في نصف النهائي".

ولكن هذه الخطط تغيرت، بعد أن حول المدرب الهولندي أنظاره صوب زميله إيدرسون، الذي لعب دوراً كبيراً في تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي.

وتوج أتالانتا للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري الأوروبي بتغلبه على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-0.