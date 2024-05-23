ليفربول أم يوفنتوس.. إجابة غامضة من نجم أتالانتا حول مستقبله
ارتبط اسم أحد نجوم فريق أتالانتا الإيطالي بالرحيل في الموسم المقبل لخوض تجربة جديدة بعد مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي.
وتوج أتالانتا للمرة الأولى في تاريخه أمس الأربعاء بلقب الدوري الأوروبي بتغلبه على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-0.
وتحدث الهولندي تيون كوبمينيرز نجم خط وسط أتالانتا في تصريحات للصحفيين عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي بإجابة غامضة حول مستقبله.
وقال لاعب الفريق الإيطالي ردًّا على سؤال حول رحيله إلى يوفنتوس أو ليفربول:" أشعر بسعادة كبيرة في أتالانتا، لا أفكر الآن سوى في الاحتفال باللقب ولا أعرف ما سيحدث في الأسبوع المقبل .. دعونا نرَ".
وأشار إلى أن فريقه كتب التاريخ أمام منافس يقدم موسمًا استثنائيًّا موضحًا أن فريقه كافح لتحقيق اللقب بعد خسارة كأس إيطاليا على يد يوفنتوس.
وانضم كوبمينيرز لاعب الوسط إلى أتالانتا في صيف 2021 قادمًا من ألكمار الهولندي.
وخاض اللاعب صاحب الـ26 عاماً في الموسم الحالي 49 مباراة بقميص أتالانتا، ونجح في تسجيل 15 هدفًا كما صنع 7 أهداف لزملائه.
ويملك تيون كوبمينيرز في رصيده الدولي 21 مباراة مع منتخب هولندا، ونجح في تسجيل هدفين خلال مسيرته الدولية مع الطواحين.
وكشفت تقارير صحفية عن رغبة يوفنتوس في حسم صفقة لاعب أتالانتا خاصة مع دخول ليفربول على الخط لحسم الصفقة.