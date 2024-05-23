ليفربول أم يوفنتوس.. إجابة غامضة من نجم أتالانتا حول مستقبله

وتحدث الهولندي تيون كوبمينيرز نجم خط وسط أتالانتا في تصريحات للصحفيين عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي بإجابة غامضة حول مستقبله.

وقال لاعب الفريق الإيطالي ردًّا على سؤال حول رحيله إلى يوفنتوس أو ليفربول:" أشعر بسعادة كبيرة في أتالانتا، لا أفكر الآن سوى في الاحتفال باللقب ولا أعرف ما سيحدث في الأسبوع المقبل .. دعونا نرَ".

وأشار إلى أن فريقه كتب التاريخ أمام منافس يقدم موسمًا استثنائيًّا موضحًا أن فريقه كافح لتحقيق اللقب بعد خسارة كأس إيطاليا على يد يوفنتوس.