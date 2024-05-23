أتالانتا يُنهي موسم ليفركوزن الاستثنائي ويتوج بالدوري الأوروبي
توج فريق أتالانتا الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على باير ليفركوزن، ليتلقى الفريق الألماني أول هزيمة له هذا الموسم.
وتقمص لوكمان دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله أهداف أتالانتا الثلاثة في الدقائق 12 و26 و76 على الترتيب، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة سواء بمسماها الحديث (الدوري الأوروبي)، الذي بدأ عام 2009 أو المسمى القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، الذي انطلق قبل 53 عاما، يحرز ثلاثية في المباراة النهائية للمسابقة.
وبهذا يتوج المدرب جيان بييرو جاسبريني بلقب طال انتظاره لمدة عقدين من الزمن بعدما تفوق فريقه على فريق المدرب ليفركوزن.
كما أن هذا اللقب هو ثاني ألقاب الفريق الإيطالي في تاريخه الممتد على مدار 117 عاما.
وكان أتالانتا، الذي خاض أول نهائي قاري في تاريخه، الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، فيما بدا لاعبو ليفركوزن بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى الفريق الألماني خسارته الأولى بعدما تجنب الهزيمة في 51 مباراة متتالية بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، محققا رقما قياسيا أوروبيا مذهلا.
وبات أتالانتا أول فريق إيطالي يتوج بالدوري الأوروبي بمسماه الجديد، ليضرب موعدا في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس القادم بالعاصمة البولندية وارسو.
وستكون مباراة السوبر ضد الفائز من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، التي تقام بينهما على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو.