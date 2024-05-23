أتالانتا يُنهي موسم ليفركوزن الاستثنائي ويتوج بالدوري الأوروبي

وتقمص لوكمان دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله أهداف أتالانتا الثلاثة في الدقائق 12 و26 و76 على الترتيب، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة سواء بمسماها الحديث (الدوري الأوروبي)، الذي بدأ عام 2009 أو المسمى القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، الذي انطلق قبل 53 عاما، يحرز ثلاثية في المباراة النهائية للمسابقة.

وبهذا يتوج المدرب جيان بييرو جاسبريني بلقب طال انتظاره لمدة عقدين من الزمن بعدما تفوق فريقه على فريق المدرب ليفركوزن.

كما أن هذا اللقب هو ثاني ألقاب الفريق الإيطالي في تاريخه الممتد على مدار 117 عاما.