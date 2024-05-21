ليفربول يترقب موقف صلاح من أولمبياد باريس

يترقب المنتخب الأولمبي المصري الموقف الرسمي للاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للمشاركة في أولمبياد باريس، التي تقام خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين.

وأعلن البرازيلي روغيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، رغبته في الاستعانة بخدمات محمد صلاح نجم ليفربول لتدعيم صفوف الفراعنة في أولمبياد باريس.

وتسمح القواعد بمشاركة 3 لاعبين فوق السن مع المنتخب الأولمبي، بجانب باقي العناصر التي لا يتخطى عمرها 23 عامًا.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أوزبكستان وإسبانيا والدومينكان بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.