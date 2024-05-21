ليفربول يترقب موقف صلاح من أولمبياد باريس
يترقب المنتخب الأولمبي المصري الموقف الرسمي للاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للمشاركة في أولمبياد باريس، التي تقام خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين.
وأعلن البرازيلي روغيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، رغبته في الاستعانة بخدمات محمد صلاح نجم ليفربول لتدعيم صفوف الفراعنة في أولمبياد باريس.
وتسمح القواعد بمشاركة 3 لاعبين فوق السن مع المنتخب الأولمبي، بجانب باقي العناصر التي لا يتخطى عمرها 23 عامًا.
ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أوزبكستان وإسبانيا والدومينكان بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.
ومن المقرر أن يخاطب الاتحاد المصري ليفربول لاستطلاع إمكانية الحصول على خدمات صلاح في أولمبياد باريس.
وتعني مشاركة صلاح في أولمبياد باريس غيابه عن فترة إعداد ليفربول للموسم المقبل بقيادة المدير الفني الجديد الهولندي أرني سلوت.
وسبق أن شارك محمد صلاح في أولمبياد لندن 2012 حين كان عمره أقل من 23 عامًا، وكان لاعباً في صفوف بازل السويسري.
وكشف موقع (ليفربول إيكو) عن ترقب إدارة الريدز أيضاً لموقف صلاح بشأن المشاركة في الأولمبياد، ووجوده في فترة الإعداد للموسم المقبل من عدمه.
وألمح صلاح، في تغريدة له عبر موقع X، إلى بقائه مع الريدز، بعدما وجه رسالة للجماهير قائلاً:" نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل.. جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".