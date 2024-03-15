ردٌّ فوري وقوي من ميسي على استفزازه برونالدو

ردَّ الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، على استفزازات الجماهير خلال مواجهة نادي ناشفيل ضمن دوري أبطال كونكاكاف بتسجيله هدفًا وصناعة آخر قاد بهما فريقه إلى ربع نهائي المسابقة.

وخلال المباراة التي جمعت، الخميس، أنتر ميامي بمواطنه ناشفيل ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال الكونكاكاف، قامت جماهير الفريق المنافس بترديد اسم غريمه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، لكن رد قائد أنتر ميامي جاء قويًا وفوريًا.

وحاولت جماهير ناشفيل تشتيت تركيز ميسي عندما هتفت باسم رونالدو عند الدقيقة 23، إلا أن النجم الأرجنتيني سجل هدفًا في نفس اللحظة، قبل أن يخيم الصمت على جماهير ناشفيل، بحسب مقطع فيديو نشره موقع "فور ذي وين"، وذلك بعد أن كان صنع الهدف الأول لزميله لويس سواريز.

وتأهل إنتر ميامي إلى ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، على حساب ناشفيل، بعدما فوزه بنتيجة (3ـ 1 )، الخميس، في إياب ثمن النهائي، وبنتيجة (5 ـ 3) في مجموع الذهاب والإياب.

وتأتي الهتافات باسم رونالدو كنوع من استفزاز ميسي وتشتيت تركيزه في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جماهير الأندية المنافسة لإنتر ميامي، وهي الطريقة نفسها التي يستفز بها مشجعو الفرق المنافسة للنصر السعودي، فريق كريستيانو رونالدو بالهتاف باسم غريمه ليونيل ميسي بحكم المنافسة التقليدية الموجودة بين النجمين السابقين لريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا طلية ما يقارب عقد من الزمن.