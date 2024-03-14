رغم الإصابة.. ميسي يقود إنتر ميامي لإنجاز قاري جديد (فيديو)

قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي للتأهل لربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه ناشفيل 3/1.

كان إنتر ميامي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.