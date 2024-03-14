رغم الإصابة.. ميسي يقود إنتر ميامي لإنجاز قاري جديد (فيديو)
ليونيل يسجل مجددا.
قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي للتأهل لربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه ناشفيل 3/1.
كان إنتر ميامي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
سجل أهداف إنتر ميامي لويس سواريز وميسي وروبرت تايلور.
وينتظر إنتر ميامي الفائز من مونتيري وسينسيناتي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.
وشهدت المباراة خروج ليونيل ميسي مصابا في بداية الشووط الثاني؛ إذ تقول التقارير إنه شعر بحمل زائد فقرر الخروج وعدم المخاطرة.