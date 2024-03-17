سر رفض تدخل محمد صلاح لإنقاذ أحمد رفعت.. وشرط أساسي للموافقة

أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي، طلب إرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت إلى إنجلترا وعلاجه هناك.

وأثير جدل حول طلب صلاح، بعد مرور عدة أيام من دون تحسن واضح في حالة اللاعب.

وقال عرابي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الأطباء رفضوا هذا الأمر في الوقت الحالي؛ نظرا لعدم استقرار حالة رفعت.