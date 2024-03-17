سر رفض تدخل محمد صلاح لإنقاذ أحمد رفعت.. وشرط أساسي للموافقة
أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي، طلب إرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت إلى إنجلترا وعلاجه هناك.
وأثير جدل حول طلب صلاح، بعد مرور عدة أيام من دون تحسن واضح في حالة اللاعب.
وقال عرابي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الأطباء رفضوا هذا الأمر في الوقت الحالي؛ نظرا لعدم استقرار حالة رفعت.
وتابع أن اللاعب الدولي المصري ما زال على جهاز التنفس الصناعي، ونقله في الوقت الحالي غير مرغوب به نظرا لخطورة الحالة.
وأضاف عرابي: "هناك تحسن يحدث يوما بعد يوم لحالة رفعت، ونأمل التحسن التام للاعب في الفترة المقبلة".
وأتم: "في حالة التحسن الذي يسمح بنقله، سيطير على الفور لإنجلترا لاستكمال علاجه هناك بناءً على رغبة محمد صلاح".
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من رفعت إن محمد صلاح على تواصل يومي بعائلة أحمد رفعت للاطمئنان على حالته ومتابعة كل التفاصيل.
وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ فاقدًا للوعي، في مباراة فريقه فيوتشر مع الاتحاد السكندري، التي أقيمت، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتم نقله إلى المستشفى ومتواجد حتى الآن فيه لمتابعة حالته.
ويعاني رفعت، وفقا للأطباء، من بعض المشاكل في القلب والرئة والكلى.