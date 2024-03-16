لماذا يرغب طبيب أحمد رفعت في بقائه في غيبوبة؟ (فيديو)

كشف طبيب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عن سبب رغبته في بقاء اللاعب في غيبوبة.

وتوقف قلب أحمد رفعت أثناء مواجهة الاتحاد السكندري، يوم الإثنين الماضي، ولا تزال محاولات إنقاذ حياته مستمرة، ولكن الاستجابة بطيئة.

وسقط أحمد رفعت على الأرض دون أي تدخل، وبدأ جميع من في الملعب بالهتاف لإنهاء المباراة للاطمئنان على صحة اللاعب.

وتردد إن أحمد رفعت تناول عددا كبيرا من أكواب القهوة قبل المباراة، ما تسبب بزيادة ضربات القلب".

لكن طبيب أحمد رفعت قال: "التقرير الطبي أكد استمرار اللاعب على جهاز الغسيل الكلوي، وأن الاستجابة بطيئة جدا، الأمر الذي يدعو للتفاؤل تقليل عدد الأدوية المنشطة للدورة الدموية، الدورة الدموية انتظمت بشكل كبير جدا عن أمس وأول أمس".