محمد صلاح يرسل طائرة لإنقاذ أحمد رفعت

وتوقف قلب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، ولا تزال محاولات إنقاذ حياته مستمرة، ولكن الاستجابة بطيئة.

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

يذكر أن أحمد رفعت قضى فترة مايشة في نادي بازل السويسري في أبريل من العام 2013، عندما كان صلاح لاعبًا في الفريق السويسري.