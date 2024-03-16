محمد صلاح يرسل طائرة لإنقاذ أحمد رفعت
قرر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إرسال طائرة خاصة إلى مصر، لنقل زميله في منتخب الفراعنة أحمد رفعت، إلى إنجلترا، لسرعة علاج اللاعب.
وتوقف قلب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، ولا تزال محاولات إنقاذ حياته مستمرة، ولكن الاستجابة بطيئة.
وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".
يذكر أن أحمد رفعت قضى فترة مايشة في نادي بازل السويسري في أبريل من العام 2013، عندما كان صلاح لاعبًا في الفريق السويسري.
وشهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في الدوري المصري حادثة مرعبة، بعدما سقط اللاعب أحمد رفعت على الأرض من دون أي تدخل.
وقبيل نهاية مباراة الدوري المصري سقط اللاعب؛ إذ بدأ جميع من في الملعب بالهتاف لإنهاء المباراة للاطمئنان عليه.
وقال الطبيب المعالج للاعب المصري إن أحمد رفعت تناول عددا كبيرا من أكواب القهوة قبل المباراة، تسببت بزيادة ضربات القلب".