"كمية من القهوة".. مفاجأة وراء أزمة أحمد رفعت الصحية

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في الدوري المصري حادثة مرعبة، بعدما سقط اللاعب أحمد رفعت على الأرض من دون أي تدخل.

وقبيل نهاية مباراة الدوري المصري سقط اللاعب؛ إذ بدأ جميع من في الملعب بالهتاف لإنهاء المباراة للاطمئنان على اللاعب.

وقال الطبيب المعالج للاعب المصري، إن أحمد رفعت تناول عددا كبيرا من أكواب القهوة قبل المباراة، تسببت في زيادة ضربات القلب".

وأضاف: "قلب اللاعب لم يتحمل هذه الكمية والتي أدت لدخول رفعت في هذه الوعكة".

وعن تطورات حالته الصحية قال: "درجة الوعي والاستجابة للعلاج مقبولة، بعد أن أظهرت الأشعة المقطعية على المخ تحسنا كبيرا".

وأوضح: "االلاعب يستطيع تحريك جميع الأطراف الأربعة..لدي حالة تفاؤل كبيرة بشأن تطور الحالة الصحية للاعب".

وتابع: "الوضع العام للاعب مبشر، والأمور أفضل بكثير عن يوم المباراة بالطبع، وهو الآن موجود على جهاز التنفس.. وخلال من 48 إلى 72 ساعة ستتضح كل الأمور".