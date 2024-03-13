بيان رسمي.. تطورات مهمة في حالة أحمد رفعت الطبية
بعدما أثارت حالة أحمد رفعت، نجم نادي مودرن فيوتشر، ذعر الجميع بسقوطه فاقدًا للوعي خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الإثنين، أصدر المستشفى الذي يتواجد فيه اللاعب بيانًا رسميًا كشفت فيه آخر تطورات حالته الصحية بالتفصيل.
وقال البيان: "حضر اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف".
وأضاف: "وصل اللاعب في حالة توقف لعضلة القلب، وطبقًا للبروتوكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".
وتابع: "أثناء إنعاش القلب الرئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي بعد استقرار الحالة".
وأردف: "تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي، ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين، وضبط الحموضة، وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي".
وواصل: "تم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم، وأدوية محفزة للقلب، لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما، وتم إجراء أشعة مقطعية على الصدر والمخ".
واستطرد: "وتبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن انعاش القلب الرئوي، وتم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ومضادات حيوية لالتهابات الصدر، وأدوية داعمة لضغط الدم".
وأبرز: "تمت متابعة المريض عن طريق طبيب الكلي لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة انعاش القلب الرئوي، كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب، واستشاري المخ والأعصاب، لتقييم حالته ومتابعتها، وتم سحب التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".
وأتم: "حالة المريض حاليًا أفضل بالنسبة لضغط الدم، ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصى ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب".