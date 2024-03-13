بيان رسمي.. تطورات مهمة في حالة أحمد رفعت الطبية

بعدما أثارت حالة أحمد رفعت، نجم نادي مودرن فيوتشر، ذعر الجميع بسقوطه فاقدًا للوعي خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الإثنين، أصدر المستشفى الذي يتواجد فيه اللاعب بيانًا رسميًا كشفت فيه آخر تطورات حالته الصحية بالتفصيل.

وقال البيان: "حضر اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف".

وأضاف: "وصل اللاعب في حالة توقف لعضلة القلب، وطبقًا للبروتوكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".

وتابع: "أثناء إنعاش القلب الرئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي بعد استقرار الحالة".